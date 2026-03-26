Trump rekordowo niepopularny, Orban uderza w Ukrainę, Nawrocka w Białym Domu

Donald Trump odwiedził Graceland, rezydencję Elvisa Presleya Źródło: Reueters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Trump rekordowo niepopularny

Wskaźnik poparcia dla Donalda Trumpa spadł w ostatnich dniach do najniższego poziomu od czasu jego powrotu do Białego Domu - wynika z sondażu Reuters/Ipsos. Działania prezydenta popiera obecnie 36 procent Amerykanów.

W najnowszym sondażu zapytano również o sprawy mocno akcentowane w czasie kampanii wyborczej Donalda Trumpa - gospodarkę i bezpieczeństwo. Z badania wynika, że sposób zarządzania gospodarką przez prezydenta popiera jedynie 29 procent respondentów. Jak zauważa agencja to nie tylko najniższy wskaźnik dla obu kadencji Trumpa, ale też niższy niż najniższy sondażowy wynik Joe Bidena.

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

2. Orban uderza w Ukrainę

Węgry wstrzymują dostawy gazu na Ukrainę - poinformował premier Węgier Viktor Orban. Dodał, że decyzja będzie obowiązywać do czasu wznowienia dostaw rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń. Ukraina nie odnotowała wstrzymania dostaw gazu ziemnego z Węgier - poinformował w środę rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj.

Dodatkowo Orban, przemawiając w środę do swoich zwolenników na wiecu w Ostrzyhomiu, nawiązał do tego tematu i mówił, że Ukraina jest "bardzo niebezpiecznym krajem, państwem terrorystycznym". Jak stwierdził, Węgrzy "temu terrorowi" nie ulegną.

3. Nawrocka w Białym Domu

Pierwsza dama USA Melania Trump zorganizowała w Waszyngtonie dwudniowy szczyt inicjatywy Kształtujemy Razem Przyszłość (Fostering the Future Together).

Marta Nawrocka była jedną z 45 zaproszonych pierwszych dam i pierwszych dżentelmenów. We wtorek na szczycie wystąpiły między innymi Ołena Zełenska z Ukrainy oraz żona premiera Izraela Sara Netanjahu. Polska pierwsza dama w Białym Domu pojawiła się w środę.

4. Bogucki uderza w reportera TVN24, organizacje dziennikarskie bronią

Szef kancelarii prezydenta w "Rozmowie Piaseckiego" krytykował dziennikarza TVN24 Mateusza Półchłopka, który zadał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu pytanie o Orbana >>>

Reporter spotkał się z nerwową reakcją prezydenta, który nie udzielił odpowiedzi, wskazywał dziennikarza palcem i rzucił, żeby się "ogarnął".

Zachowanie prezydenta w Przemyślu wobec reportera było niegodne - oceniło Towarzystwo Dziennikarskie. Apel do prezydenta opublikowała też Rada Polskich Mediów. "Agresja słowna, połajanki, czy kpiny z nazwiska dziennikarza stoją w sprzeczności z powagą urzędu Prezydenta" - napisano.

Stacja TVN24 odniosła się do sytuacji. "Rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań, szczególnie w sytuacji, kiedy zachowanie polityka budzi wątpliwości. Przypominamy pytanie naszego reportera: Panie prezydencie, czy Panu już nie przeszkadza zażyłość Wiktora Orbana z Władimirem Putinem? Obrażanie i atak na dziennikarza nie spowoduje, że przestaniemy zadawać to pytanie" - czytamy we wpisie na X.

— TVN24Newsroom (@TVN24Newsroom) March 25, 2026

5. Spotkanie Tuska z Kosiniakiem-Kamyszem

Klub PSL złożył w Sejmie projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. Jak wyjaśnił szef MON i prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o nową ustawę o programie SAFE na bazie propozycji prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego, która "naprawia" błędy tamtego projektu.

Jak donosiliśmy w "Podcaście politycznym", Kosiniak-Kamysz, premier Donald Tusk oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL spotkali się, aby przedyskutować przyszłość inicjatywy ludowców.

6. Sekcja zwłok 13-latka

Ciało 13-letniego chłopca znaleziono we wtorek rano w jednym z domów w Harklowej na Podkarpaciu. Chłopiec nie wstał do szkoły. Nie udało się go uratować. Biegli badający ciało nie byli w stanie określić przyczyny jego śmierci, konieczne będą dodatkowe badania.

OGLĄDAJ: Tomczyk: Węgry prowadzą dzisiaj politykę nie tylko prorosyjską, ale w zasadzie antypolską