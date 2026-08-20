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Polska

Sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

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Premier Donald Tusk
Donald Tusk: podwyższymy próg podatkowy z 120 tys. zł do 130 tys. zł
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP/EPA
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Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany w systemie podatkowym. W związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie w Polsce poderwane zostały myśliwce i ogłoszono alert RCB dla dwóch województw. Youtuber Stuu usłyszał zarzuty. Oto rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 20 sierpnia.

Donald Tusk zapowiedział podniesienie progu podatkowego

Premier Donald Tusk, na konferencji z ministrefm finansów Andrzejem Domańskim, zapowiedział zmiany w systemie podatkowym w Polsce - podwyższenie progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych, a także wprowadzenie nowego progu: 24 procent podatku, dla tych którzy osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy złotych.

Szef rządu zaproponował także podwyżkę podatku CIT dla największych koncernów i przedsiębiorstw, a także nową daninę dla najwięcej zarabiających.

Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska

W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska - uczestniczka Powstania Warszawskiego, po wojnie nauczycielka, aktywna uczestniczka życia publicznego.

"Wartości, których nas Pani uczyła, zostają z nami i to jest najpiękniejsza lekcja. Dziękuję Pani za wszystko. Warszawa pamięta" - napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

"Odeszła nasza Bohaterka"
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"Odeszła nasza Bohaterka"

Poderwane myśliwce i alert RCB w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie

Stolica Ukrainy została zaatakowana rosyjskimi pociskami balistycznymi, o czym poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. W wyniku uderzenia zginęło co najmniej pięć osób, a ponad 20 zostało rannych.

W związku z działaniami rosyjskiego lotnictwa Polska poderwała samoloty, RCB poinformowało, że do mieszkańców na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego wysłany został alert.

Youtuber Stuu usłyszał zarzuty

Youtuber Stuart K.-B., znany jako Stuu, usłyszał w warszawskiej prokuraturze zarzuty pedofilii i rozpijania nieletnich. Sprawa dotyczy czynów, których miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku.

Podejrzany konsekwentnie nie przyznaje się do winy, a śledczy już zapowiedzieli wniosek o utrzymanie jego tymczasowego aresztowania.

Katastrofa śmigłowca w Kenii

W pobliżu góry Ololokwe w środkowej części Kenii rozbił się śmigłowiec. Maszyna, jak poinformował Urząd Lotnictwa Cywilnego tego kraju, to Eurocopter EC130 B4. Okoliczności wypadku pozostają niejasne. "The Star" poinformował, że w okolicy miejsca zdarzenia widziano dym i ogień.

Zginęło siedem osób - pilot i sześcioro turystów. Wśród nich był szef wywiadu Ekwadoru Michele Sensi-Contugi i jego żona Stephany Hollihan.

Służby na miejscu katasrofy śmigłowca
Służby na miejscu katasrofy śmigłowca
Źródło zdjęcia: Kenya Red Cross/Reuters

Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Broniąca tytułu i rozstawiona z numerem siódmym polska tenisistka wygrała z Francuzką Diane Parry 6:3, 6:3.

W ćwierćfinale jej rywalką będzie Kazaszka Jelena Rybakina. Wiceliderka rankingu tenisistek wygrała z Rosjanką Dianą Sznajder 6:4, 6:4

Źródło: TVN24, Eurosport, PAP
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Tagi:
Donald TuskPodatkiKeniaIga ŚwiątekNajważniejsze informacjeWojna w Ukrainie
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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