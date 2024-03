1. Usterka samolotu prezydenta Dudy

W samolocie prezydenta Andrzeja Dudy , którym miał wracać ze swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, doszło do usterki. W związku z tym do lotu powrotnego został wykorzystany zapasowy samolot, przez co lekko zmienił się plan jego podróży.

2. Sikorski odwołuje ambasadorów, reaguje prezydent Duda

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur na to stanowisko, zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu - podało MSZ w komunikacie.

3. Kamiński i Wąsik mówią o stosowaniu Pegasusa

4. Biały Dom reaguje na słowa Putina

Rosyjski prezydent Władimir Putin nazwał przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO "nieznaczącym", ale mimo to zapowiedział rozmieszczenie na granicy z Finlandią rosyjskich wojsk i "systemów zniszczenia". Mówił też, że "nie jest tak, że wszystko zmierza ku konfliktowi nuklearnemu", ale Rosja "jest na niego gotowa".

5. Andrew Tate zatrzymany przez rumuńską policję

Sąd w Bukareszcie zatwierdził ekstradycję mężczyzn do Wielkiej Brytanii. - To zdumiewające wznowienie oskarżeń sprzed dziesięciu lat wywołało konsternację i głębokie zaniepokojenie braci Tate - przekazała ich rzeczniczka.

6. Papież kolejny raz zabrał głos w sprawie wojny

- Tylu młodych ludzi idzie na śmierć. Módlmy się do Pana o to, by dał nam łaskę przezwyciężenia tego szaleństwa wojny, która zawsze jest porażką - powiedział papież Franciszek. Jak dodał, "dziś przyniesiono mi różaniec i Ewangelię młodego żołnierza poległego na froncie". Miały one należeć do 23-letniego Ukraińca poległego w walce o Awdijiwkę we wschodniej Ukrainie.