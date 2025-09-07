"Latający obiekt" spadł na pole, wybuch na poligonie, "wielka zmiana" w USA

Na Lubelszczyźnie na pole spadł obiekt latający Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Obiekt spadł na pole na Lubelszczyźnie

Niezidentyfikowany obiekt latający spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie), nieopodal Zamościa. Nikomu nic się nie stało. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu oznajmił, że jest to "prawdopodobnie dron o konstrukcji głównie styropianowej", a wstępne oględziny wykazały, iż nie jest to obiekt typu wojskowego. Dodał, że nic nie świadczy o tym, aby doszło do jakiejkolwiek eksplozji.

Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie) Źródło: TVN24

2. Cywile ranni po wybuchu na poligonie

W sobotę późnym popołudniem dwie osoby cywilne zostały ranne po eksplozji ładunku wybuchowego na terenie poligonu wojskowego w warszawskim Rembertowie. Jak podała Żandarmeria Wojskowa, poszkodowani weszli na teren wbrew wyraźnie oznaczonym zakazom wstępu. "Pochodzenie ładunku oraz szczegółowe okoliczności tego zdarzenia będą przedmiotem dalszego postępowania" - poinformowała Żandarmeria.

3. Nowy plan obronny Pentagonu. Przyniesie "wielką zmianę"

Wstępna wersja nowej Narodowej Strategii Obrony USA trafiła na biurko szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha. Dokument prioretyzuje działania na terenie Stanów Zjednoczonych oraz zachodniej półkuli, spychając na drugi plan kwestię zagrożeń ze strony Chin i Rosji - donosi portal Politico, powołując się na źródła.

Wspólne ćwiczenia Chin i Rosji na Morzu Japońskim Źródło: Reuters

Politico ocenia, że jeśli dokument zostanie zatwierdzony w obecnej formie, będzie stanowić "wielką zmianę" w porównaniu z pierwszą kadencją Donalda Trumpa na stanowisku prezydenta. Bowiem w dokumencie z 2018 roku Rosję i Chiny wymieniono jako "najgroźniejszych rywali Stanów Zjednoczonych".

4. Pogrzeb ekshumowanych ofiar zbrodni wołyńskiej

Odbył się pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej ekshumowanych w Puźnikach na zachodzie Ukrainy. Podczas tegorocznych prac znaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób - kobiet, mężczyzn i dzieci.

- Pochówek ofiar mordu w Puźnikach to przywrócenie godności tym, którym ją odebrano w najbardziej nieludzki sposób - powiedziała podczas uroczystości ministra kultury Marta Cienkowska.

5. Koniec festiwalu w Wenecji, przyznano nagrody

Znamy zwycięzców Konkursu Głównego 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Złoty Lew powędrował do filmu "Father Mother Sister Brother" Jima Jarmuscha. Drugą co do ważności nagrodę festiwalu otrzymał film "Sawt Hind Rajab" w reżyserii Kaouther Ben Hanii.

ZOBACZ PEŁNĄ LISTĘ NAGRODZONYCH >>>

"Father Mother Sister Brother" (reż. Jim Jarmusch) Źródło: La Biennale di Venezia 2025

6. Sukces Sabalenki

Liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka po raz drugi z rzędu została mistrzynią US Open. W niepozbawionym emocji finale w Nowym Jorku pokonała Amandę Anisimovą 6:3, 7:6 (7-3). Wygrała setny mecz i zdobyła czwarty tytuł wielkoszlemowy.

Białorusinka została pierwszą po ponad dekadzie zawodniczką, która obroniła tytuł w Nowym Jorku.

ZOBACZ POGODĘ NA NAJBLIŻSZE 5 DNI >>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD