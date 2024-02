Poznaliśmy kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. Prezydent Andrzej Duda rozpocznie niemal tygodniową wizytę w trzech krajach wschodniej Afryki. Siły USA i Wielkiej Brytanii zaatakowały 36 celów powiązanych ze wspieranymi przez Iran rebeliantami Huti w Jemenie. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć 4 lutego.

1. Tobiasz Bocheński kandydatem PiS na prezydenta Warszawy

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, podczas partyjnej konwencji "#zMiłosci Do Warszawy" podał nazwisko kandydata PiS na prezydenta Warszawy w nadchodzących wyborach samorządowych. To Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki w latach 2019-2023, a w 2023 roku wojewoda mazowiecki. Kaczyński zwrócił uwagę, że Bocheński zajmował się m.in. zagadnieniami prawa administracyjnego, co - jak ocenił - jest szczególnie istotne w codziennej praktyce, jeśli chodzi o zarządzanie.

Jarosław Kaczyński wskazał kandydata na prezydenta Warszawy Materiały organizatora

Prezes PiS ujawnił również w sobotę, że kandydatem tej partii na prezydenta Płocka (woj. mazowieckie) zostanie nieznany szerzej Piotr Uździcki, wykładowca Akademii Mazowieckiej.

2. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Afryce

Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna w niedzielę swoją zaplanowaną na niemal tydzień podróż do wschodniej Afryki. Do prezydenckiego kalendarza wpisano wizyty w trzech krajach - Kenii, Rwandy i Tanzanii.

Jak podano w komunikacie, prezydentowi towarzyszyć będzie jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. 5 i 6 lutego (poniedziałek i wtorek) będą oni przebywać w Kenii, od 6 do 8 lutego (od wtorku do czwartku) w Rwandzie, a 8 i 9 lutego (czwartek i piątek) w Tanzanii.

- Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Afryce zawiera komponent czysto polityczny, ale również nastawienie na zawieranie umów gospodarczych, promowanie polskiej gospodarki i polskiego kapitału, umożliwienia inwestycji i prowadzenia wymiany handlowej - powiedziała prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

3. Ataki USA i Wielkiej Brytanii na pozycje Huti w Jemenie

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania przeprowadziły w sobotę ataki na 36 celów powiązanych ze wspieranymi przez Iran rebeliantami Huti w Jemenie, uderzając w m.in. w magazyny broni i wyrzutnie rakietowe - wynika ze wspólnego oświadczenia obu krajów.

Przygotowywanie myśliwca Typhoon FRG4 brytyjskich sił RAF przed atakami na pozycje Huti w Jemenie MoD Crown

Ataki zostały przeprowadzone w 13 lokalizacjach na terenie całego kraju - podał Pentagon. Naloty wspierały siły Australii, Bahrajnu, Kanady, Danii, Holandii i Nowej Zelandii.

Myśliwiec Typhoon FRG4 brytyjskich sił RAF przed wylotem do Jemenu z bazy na Cyprze MoD Crown

Był to odwet za atak wspieranych przez Iran bojówek na bazę Tower 22 w Jordanii, który zabił trójkę amerykańskich żołnierzy i ranił co najmniej 40 innych. Do piątkowych uderzeń doszło kilka godzin po dotarciu do USA ciał zabitych żołnierzy.

Sana (stolica Jemenu) po ataku koordynowanym przez siły USA EPA/YAHYA ARHAB

4. Niemcy protestują przeciwko skrajnej prawicy

150 tysięcy według policji, 300 tysięcy według organizatorów - tyle osób wzięło w sobotę udział w proteście przeciwko prawicowemu ekstremizmowi w Berlinie. Bez względu na to, które szacunki przyjąć za właściwe, przed niemieckim Reichstagiem zebrało się znacznie więcej osób niż deklarowało. Chęć udziału w manifestacji zapowiadało około 100 tysięcy osób.

Niemcy manifestują przeciwko skrajnej prawicy. Protest w Berlinie Reuters

Demonstranci na terenie przed budynkiem Reichstagu skandowali m.in. "Wszyscy razem przeciwko faszyzmowi". Protest ma związek z ujawnieniem przez portal śledczy Correctiv informacji o tym, że w Poczdamie spotkali się członkowie partii AfD (Alternatywa dla Niemiec) i przedstawiciele neonazistów, by omówić kwestię tzw. remigracji, czyli przymusowej deportacji z Niemiec osób "obcego pochodzenia", azylantów i osób niezasymilowanych.

Protest przeciwko prawicowemu ekstremizmowi w Berlinie EPA/CLEMENS BILAN

5. Dziennikarze zatrzymani podczas protestu w Rosji

Żony rosyjskich żołnierzy powołanych przez reżim Putina co sobotę protestują w Moskwie. Podczas sobotniej demonstracji zatrzymano co najmniej 27 osób, z czego większość stanowili dziennikarze, także zagraniczni - poinformował niezależny od władz na Kremlu portal Meduza.

Przed wiecem moskiewska prokuratura ostrzegła przed odpowiedzialnością za wzywanie do udział w "nieuzgodnionych imprezach masowych". Podczas sobotniej demonstracji zatrzymano co najmniej 27 osób, z czego większość stanowili dziennikarze.

Protest żon w Moskwie, 13 stycznia SERGEI ILNITSKY/PAP/EPA

Wśród zatrzymanych byli pracownicy zagranicznych mediów, w tym agencji Agence France-Presse i Associated Press, holenderskich mediów publicznych NOS czy niemieckiego tygodnika "Der Spiegel" - relacjonowała AFP. Do policyjnych wozów "zaproszono" także działaczy ruchu "O prawa człowieka".

6. Prezydent Andrzej Duda tłumaczy się ze słów o Krymie

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Kanałem Zero był pytany o to, czy wierzy, że Ukraina odzyska Krym i Donbas, i czy uda się do tego zmusić Rosję. - Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem tego. Nie wiem tego, czy odzyska Krym (...). On jest szczególny również ze względów historycznych. W istocie, jeżeli popatrzymy historycznie, to przez większość czasu był w gestii Rosji - powiedział prezydent o ukraińskim Krymie.

Andrzej Duda o Krymie i tym, że "przez większość czasu był w gestii Rosji" Kanał Zero/YouTube

Po słowach prezydenta ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz napisał na platformie X, że "Krym to Ukraina: jest i pozostanie. Prawo międzynarodowe - podstawa". Pytany o wypowiedź głowy państwa szef polskiego MSZ Radosław Sikorski odparł, że "Pan prezydent doprecyzował swoje słowa". - Każdemu się zdarza przejęzyczenie. To co doprecyzował jest zgodne ze stanowiskiem rządu i wydaje mi się, że zamyka sprawę - stwierdził. - Wydaje mi się, że sympatia prezydenta Dudy wobec Ukrainy nie podlega wątpliwości - zaznaczył Sikorski.

Reakcje na słowa prezydenta w sprawie Krymu TVN24

Ze swoich słów wytłumaczył się w sobotę sam prezydent. "Moje działania i stanowisko w sprawie rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę były i są od pierwszego dnia jednoznaczne: Rosja łamie prawo międzynarodowe, jest agresorem i okupantem. Napaść rosyjska na Ukrainę i okupacja międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu, to zbrodnia" - napisał.

