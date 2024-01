Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 30 stycznia

czytaj dalej

Na tę kampanię, przynajmniej na początku, PiS nie ma innego pomysłu niż jeszcze bardziej radykalizować swój przekaz z kampanii parlamentarnej - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Jakub Majmurek z "Krytyki Politycznej", komentując język, jakiego obecna opozycja używa względem rządzących. - Mam wrażenie, że brakuje nam już określeń na to, co słyszymy - że żenada, że skandal, że hańba. Właściwie bardzo trudno to oceniać - przyznał Michał Rusinek, literaturoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego.