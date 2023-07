Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 30 lipca

1. Wagnerowcy blisko polskiej granicy. Premier: zagrożenie wzrasta

2. Polscy żużlowcy z Drużynowym Pucharem Świata

To trzecie z rzędu zwycięstwo Polski, ale pierwsze od 2017 roku. Wówczas zawody w tym formacie ustąpiły miejsca Speedway of Nations, rywalizacji zbliżonej do turnieju par. Ostatnio jednak postanowiono wrócić do Drużynowego Pucharu Świata, który ma się odbywać co trzy lata, w przerwach pomiędzy Speedway of Nations.