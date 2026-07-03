TO WARTO WIEDZIEĆ Decyzja w sprawie Ziobry, Sikorski spotka się z Sybihą, atak na Kijów

Frysztak o cofnięciu statusu uchodźcy Ziobrze i Romanowskiemu: Węgry wróciły na jasną stronę mocy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Spotkanie Sikorskiego z Sybihą

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski spotka się w piątek z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Wśród tematów rozmowy mają być bilateralne relacje oraz sytuacja na froncie.

Według dziennikarzy Wirtualnej Polski Sybiha ma przywieźć również propozycję złagodzenia ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów. Jak podało WP, na Ukrainie miał pojawić się pomysł, aby do nowo otworzonego Panteonu Narodowego wprowadzić Marka Bezuczkę, ukraińskiego generała, który dowodził obroną Zamościa podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

2. Ziobro i Romanowski utracili status uchodźcy

Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły w status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro - przekazał w czwartek po południu Radosław Sikorski.

Polska w tej sytuacji zwróci się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na ich terytorium - oznajmił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ziobro, jego żona i Romanowski bez statusu uchodźców

3. Zełenski komentuje rosyjski atak na Kijów

- Putin przegrywa wojnę, ma problemy na froncie i w gospodarce. Jest oczywiste, że będzie tylko nasilał ataki na Ukrainę, zwłaszcza z użyciem rakiet balistycznych - tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował zmasowany atak na Kijów, do jakiego doszło w nocy ze środy na czwartek.

Zaapelował też do sojuszników o wywiązywanie się z uzgodnionych zobowiązań dotyczących dostaw uzbrojenia. Przyznał bowiem, że obecnie Ukraina odnotowuje spowolnienie dostaw.

4. Donald Tusk zrzekł się immunitetu

Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu w związku z pozwem o zniesławienie, jaki przygotowuje przeciw niemu fundacja Zbigniewa Ziobry. Sprawa dotyczy słów szefa rządu dotyczących transakcji, jakie prawicowe fundacje miały otrzymywać od giełdy kryptowalut Zondacrypto.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tusk zrzekł się immunitetu

5. Słodko-gorzki czwartek na Wimbledonie

Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu Polka pokonała 6:1, 6:3 Czeszkę Karolinę Pliskovą, finalistkę londyńskiej imprezy z roku 2021. W kolejnej rundzie zagra z reprezentantką Filipin Alexandrą Ealą. Ten mecz w sobotę.

Z Wimbledonu w drugiej rundzie odpadł za to Kamil Majchrzak. Polak, który przed rokiem dotarł aż do czwartej rundy, tym razem przegrał po pięciosetowym boju z Amerykaninem Zacharym Svajdą 6:2, 2:6, 7:6 (7-5), 4:6, 3:6.

6. Mundial - Portugalia lepsza od Chorwacji, Hiszpania od Austrii

W czwartek odbyły się kolejne mecze 1/16 finału. W zapowiadanym hicie Portugalia pokonała Chorwację 2:1. Decydującą bramkę strzelił rezerwowy Goncalo Ramos w doliczonym czasie gry. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli Chorwaci po golu Perisicia, z rzutu karnego wyrównał Cristiano Ronaldo.

O ćwierćfinał Portugalia zagra w poniedziałek 6 z Hiszpanią, która w 1/16 nie dała żadnych szans reprezentacji Austrii. Wygrała 3:0, a Austriacy nie oddali przez całe spotkanie ani jednego celnego strzału.