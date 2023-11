Tragiczny wypadek w śląskiej kopalni, gorące debaty w Sejmie, wyciek danych pacjentów

czytaj dalej

Nadużywanie kontroli operacyjnej to jest jedno z waszych większych łajdactw. Komisja śledcza musi pokazać te wszystkie łajdactwa PiS - mówił we wtorek w Sejmie poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki (KO), zwracając się posłów PiS podczas debaty nad powołaniem sejmowej komisji śledczej w sprawie inwigilacji Pegasusem. - Sięgnęliście do takich metod rodem zza wschodniej granicy. Po co? Żeby swoją władzę utrwalać - ocenił szef klubu PSL-Trzecia Droga Krzysztof Paszyk.