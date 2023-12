Prezydent Andrzej Duda zdecydował się zawetować ustawę okołobudżetową, która przewiduje trzy miliardy złotych na media publiczne, ale i między innymi podwyżki dla nauczycieli. Po rozmowie z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim rolnicy "Podkarpackiej oszukanej wsi" zawieszają protest w Medyce. Tragedia na drogach tuż przed świętami - kierowca śmiertelnie potrącił trzy osoby, w tym dziecko, i uciekł. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć 24 grudnia.

1. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zdecydował się zawetować ustawę okołobudżetową na 2024 rok, w której znalazły się między innymi trzy miliardy złotych na media publiczne, ale również podwyżki dla nauczycieli. "Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" - napisał.

Do sprawy na platformie X odniósł się premier Donald Tusk. "Prezydenckie weto zabiera pieniądze nauczycielom przedszkolnym i początkującym, za to znosi "kominówkę", czyli umożliwia nieograniczone podwyżki dla prezesów państwowych spółek i agencji" - napisał.

- Weto wynika z kwestii niestety oczywistej, czyli rażącego złamania Konstytucji i ustaw wokół tego, co działo się w tym tygodniu w mediach publicznych – powiedziała w sobotę w TVN24 minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka, odnosząc się do decyzji prezydenta o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej.

2. Potrącił śmiertelnie trzy osoby i uciekł. Złapali kierowcę

60-letni mężczyzna, 30-letnia kobieta i siedmioletni chłopiec nie żyją po tym, jak w Międzyzdrojach (woj. zachodniopomorskie) potrącił ich samochód. Kierowca - sprawca zdarzenia - porzucił pojazd i uciekł pieszo z miejsca tragedii, został jednak złapany przez policjantów po obławie.

Tomasz Kubiak o wypadku w Międzyzdrojach TVN24

Do szpitala trafiła 12-latka. Według lekarzy dziewczynka jest "w stanie ogólnie dobrym".

Śledztwo przejęła prokuratura.

3. Rolnicy od niedzieli zawieszają protest przed przejściem w Medyce

Rolnicy z "Podkarpackiej oszukanej wsi" od niedzieli do 2 lub 3 stycznia zawieszą protest przed przejściem granicznym w Medyce – poinformował w sobotę na konferencji prasowej lider organizacji Roman Kondrów.

Rolnicy zawieszają protest w Medyce TVN24

W sobotę do protestujących od miesiąca rolników, którzy blokują przejście graniczne z Ukrainą w Medyce, przyjechał minister rolnictwa Czesław Siekierski. Po ponad godzinnej rozmowie w budynku na przejściu granicznym w Medyce poinformowano, że protest zostanie zawieszony.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski spotkał się z protestującymi rolnikami z "Podkarpackiej oszukanej wsi" PAP/Darek Delmanowicz

Lider "Podkarpackiej oszukanej wsi" Roman Kondrów zapowiedział, że jeśli dostanie na piśmie deklarację od premiera, że ich postulaty zostaną spełnione, wówczas protest prawdopodobnie nie zostanie wznowiony. Minister zapewnił, że postulaty rolników zostaną spełnione, ale wymaga to czasu.

4. Kardynał Dziwisz w szpitalu

Kardynał Stanisław Dziwisz trafił do szpitala "ze względu na istniejącą od kilku dni infekcję dróg oddechowych". Archidiecezja Krakowska apeluje o modlitwę.

Rzecznik krakowskiej kurii ksiądz Łukasz Michalczewski przekazał w rozmowie z reporterką TVN24, że stan Dziwisza nie jest poważny, ale jednak wymagający hospitalizacji.

5. Świąteczne życzenia polityków

24 grudnia Polacy zasiądą przy stołach, by wspólnie świętować Wigilię Bożego Narodzenia. Z tej okazji, jak co roku, politycy wszystkich opcji podzielili się swoimi świątecznymi życzeniami.

KPRM opublikowała w sobotę na platformie X bożonarodzeniowe życzenia od premiera. Donald Tusk zwrócił się między innymi do tych, którzy na niego nie głosowali: "Będę was przekonywał do swoich racji, ale przede wszystkim będę uważnie słuchał tego, co wy mówicie. Moim podstawowym zadaniem jest, żeby każdy i każda z was - bez względu na to, czy jesteście zwolennikami rządu, czy jego zdecydowanymi przeciwnikami - czuli się w Polsce bezpiecznie i u siebie".

Świąteczne życzenia od premiera Donalda Tuska Kancelaria Premiera

Życzenia złożyli też politycy Prawa i Sprawiedliwości. "Chciałbym życzyć wszystkim z Państwa, byście mogli spędzić ten świąteczny czas z rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi, by był to czas refleksji, ale także czas wspólnoty, a tam gdzie jest to potrzebne odnowienia wspólnoty" - zaznaczył w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Były premier Mateusz Morawiecki podkreślił natomiast na platformie X, że "Boże Narodzenie to czas, kiedy różnice znikają, ludzie się do siebie zbliżają - i to daje nam poczucie wspólnoty! Pamiętajmy, że są sprawy większe od nas i ważniejsze od bieżących sporów. To rodzina i miłość. To nasza, wspólna, bezpieczna Polska... więc bądźmy razem! Wesołych Świąt!".

6. Orkan Pia sparaliżował Niemcy przed świętami

W czwartek i piątek nad Europą przechodził orkan Pia. Silny wiatr wyrządził szkody i sparaliżował przedświąteczne podróże w wielu krajach: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Holandii czy Polsce. Żywioł dał się we znaki również naszym zachodnim sąsiadom.

Hamburski Targ Rybny podtopiony w nocy z czwartku na piątek PAP/EPA/FABIAN BIMMER

Jak przekazał w sobotę portal "Tagesschau", od czwartku burza poważnie utrudniła ruch kolejowy, szczególnie na północy kraju. Z powodu szkód doszło do licznych odwołań i opóźnień w transporcie regionalnym i dalekobieżnym. Chociaż większość uszkodzeń została naprawiona, utrudnienia spodziewane były na liniach łączących Hamburg z Frankfurtem nad Menem oraz Monachium, jak również na obszarze kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn.

