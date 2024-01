Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 21 stycznia

1. Podwyżki dla nauczycieli

2. Likwidacja Funduszu Kościelnego

- Fundusz Kościelny jest reliktem przeszłości. Był funduszem, który miał zwracać środki za majątek, który został przejęty w latach 50-tych - zwróciła uwagę Agnieszka Buczyńska , ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego, członkini zespołu do spraw Funduszu Kościelnego.

3. "Spowiedź agenta Tomka"

Tomasz Kaczmarek, były poseł PiS , były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego (znany jako "agent Tomek") był gościem dyskusji po reportażu "Superwizjera" - "Spowiedź agenta Tomka". Został zapytany między innymi o to, na co szły publiczne pieniądze. - Przy nieudanych akcjach zostały wyrzucone w błoto. Fundusz operacyjny, z którego korzystało CBA również był wykorzystany w sposób przestępczy - ocenił.

Podał przykład wyjazdu do Wiednia. - Na polecenie Kamińskiego i Wąsika pojechałem do Wiednia samochodem służbowym wraz z dwoma dyrektorami zarządu operacyjno-śledczego, panem Grzegorzem P. i Krzysztofem B., którzy również są skazani w aferze gruntowej. Cel wizyty był pozorny, abyśmy odnaleźli fabrykę produkującą maszyny do gier losowych. To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działanie w postaci spędzania dwóch dni w domu publicznym w Wiedniu - wyjaśnił.