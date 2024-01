Sejm przegłosował ustawę budżetową na 2024 rok. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby Orlenu w Warszawie. Z kolei politycy Koalicji Obywatelskiej poinformowali o powołaniu zespołu do spraw rozliczeń. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć 19 stycznia.

1. Sejm uchwalił budżet na 2024 rok

2. Agenci CBA w siedzibie Orlenu i gabinecie Obajtka

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby Orlenu w Warszawie. Media początkowo informowały, że funkcjonariusze przeszukiwali między innymi gabinet prezesa Daniela Obajtka, na co w oświadczeniu odpowiedział koncern.

3. KO ogłasza powstanie zespołu ds. rozliczeń

4. Sędzia Schab zawieszony

5. Andrzej Duda o przedterminowych wyborach

Prezydent od poniedziałku przebywa na Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos. W czwartek wziął między innymi udział w śniadaniu prasowym "Stand Up With Ukraine". Przed godziną 18 na konferencji Duda omawiał także inne przeprowadzone w czwartek rozmowy.

W sekcji pytań zapytano prezydenta o uchwalony dziś przez Sejm budżet na 2024 rok i o to, czy planuje on przesłać tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. - Ustawa budżetowa to przede wszystkim odpowiedzialność rządu, dlatego między innymi prezydent konstytucyjnie jest pozbawiony prawa weta - odparł Duda.