Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 16 lipca

Seriale HBO Max nie mają sobie równych. Zdobyły łącznie 127 nominacji do nagród Emmy 2023. Rekord pobiła "Sukcesja" - ma ich aż 27. "The Last of Us" otrzymał 24 nominacje, a drugi sezon "Białego Lotosu" - 23. Wszystkie powalczą w głównej kategorii - najlepszy serial dramatyczny. W kategorii najlepszy serial komediowy 11 nominacji otrzymał "Barry". Produkcje można obejrzeć na HBO Max.