Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 10 stycznia

Skazani prawomocnie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani we wtorek na terenie Pałacu Prezydenckiego. Przewieziono ich do komendy policji, a następnie do aresztu śledczego. Szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych przekazała na platformie X, iż Andrzej Duda "zapowiedział, że zwróci się do głów państw i szefów instytucji międzynarodowych z pismem informującym, że mamy do czynienia z łamaniem polskiego prawa".