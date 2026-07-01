najważniejsze informacje Umorzone śledztwo w sprawie "dwóch wież", fałszywy alarm nadany z samolotu, koniec CPN Mikołaj Gątkiewicz |

Prokurator Piotr Antoni Skiba o uzasadnieniu postanowienia w sprawie "dwóch wież" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Guillaume Horcajuelo

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1. Umorzone śledztwo sprawie "dwóch wież"

Prokuratura Okręgowa w Warszawie 25 czerwca umorzyła śledztwo w sprawie "dwóch wież" wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego - poinformował we wtorek rzecznik prokurator Piotr Skiba. Jak dodał, przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego było "ostatnim akordem tego śledztwa". Pełnomocnik pokrzywdzonego biznesmena Geralda Birgfellnera zapowiedział złożenie zażalenia.

Śledztwo zostało wszczęte przez prokuraturę w lutym lutego 2025 roku. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na warszawskiej działce, która należała do powiązanej z PiS spółki Srebrna.

2. Fałszywy alarm o porwaniu samolotu

Bułgarskie, tureckie i izraelskie myśliwce zostały poderwane w powietrze po tym, jak pilot Airbusa A320 Polskich Linii Lotniczych LOT lecącego z Warszawy do Tel Awiwu nadał informację o zagrożeniu. Była to jednak pomyłka.

"Podczas rejsu LO155 z Warszawy do Tel Awiwu (...) załoga zgłosiła stan zagrożenia, które zostało wycofane w trakcie dalszej korespondencji z kontrolą ruchu lotniczego" - przekazały linie lotnicze w komunikacie. Ze względu na ograniczony czas pracy załogi samolot musiał jednak wylądować w Burgas w Bułgarii.

3. Koniec CPN

Zmiany na stacjach benzynowych. Od 1 lipca analitycy spodziewają się wzrostu cen w związku z końcem programu CPN (Ceny Paliwa Niżej). Obniżona akcyza obowiązywała do 15 czerwca, natomiast obniżony VAT - do 30 czerwca.

W związku z wygaśnięciem pakietu CPN ceny paliw na stacjach wzrosną o ok. 30-50 gr/l a różnice cen między stacjami paliw staną się znów bardziej wyraźne - powiedziała Urszula Cieślak, analityczka biura Reflex.

4. Niespokojna aura nad Polską

Wtorek upłynął w części kraju pod znakiem burz. Zagrzmiało między innymi na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej czy w Wielkopolsce. W powiecie leszczyńskim utworzyła się superkomórka burzowa, z której sypnęło gradem, a w wyniku silnego wiatru dach z kościoła w miejscowości Wilkowice został zerwany. Opady gradu przeszły też w powiecie wschowskim w Lubuskiem. Wiatr uszkodził tam 12 dachów na budynkach mieszkalnych i trzy na gospodarczych.

5. Znamy numer Lewandowskiego w Chicago Fire

Robert Lewandowski przechodzi do Chicago Fire. We wtorek nowy klub "Lewego" poinformował, że zagra on z numerem 9. Wcześniej należał do Hugo Cuypersa, który oddał go polskiemu napastnikowi.

Wcześniej na spotkaniu z dziennikarzami, wśród których był reporter TVN24 Marcin Wrona, trener Chicago Fire zapowiadał, że decyzja ta nie należy do niego. - Obecnie ktoś już gra z numerem 9, więc nie będzie to moja decyzja, z jakim zagra - powiedział Gregg Berhalter. Przekazał również, że klub pracuje nad zapewnieniem Lewandowskiemu wizy tak, aby mógł on wystąpić już w pierwszym meczu nowej drużyny 17 lipca.

6. Kolejne rozstrzygnięcia na mundialu

W nocy z wtorku na środę rozegrano kolejne mecze 1/16 finału. Francja po świetnym występie pokonała Szwecję 3:0. Dwa gole strzelił Kylian Mbappe. W sobotę w 1/8 finału Francuzi zagrają z Paragwajem, który sensacyjnie wyeliminował Niemców.

Wcześniej do 1/8 finału awansowała Norwegia po zwycięstwie 2:1 nad Wybrzeżem Kości Słoniowej. Norwegowie o ćwierćfinał zagrają w niedzielę z Brazylią.

Z kolei rozpoczęcie meczu Meksyk-Ekwador zostało opóźnione o godzinę ze względu na burzę nad stadionem w Mexico City. Starcie rozpoczęło się o godz. 4 polskiego czasu.