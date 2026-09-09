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To warto wiedzieć

Sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

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Andrzej Poczobut
Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: x.com/poczobut
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Andrzej Poczobut, były więzień polityczny reżimu Alaksandra Łukaszenki, wrócił na Białoruś. Przywódca Rosji Władimir Putin i prezydent USA Donald Trump przeprowadzili we wtorek rozmowę telefoniczną. Piotr Niemczyk, działacz opozycji w PRL, trafił do aresztu. Oto rzeczy, które warto wiedzieć w środę 9 września.

Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś

Andrzej Poczobut, były więzień polityczny reżimu Alaksandra Łukaszenki, przekroczył we wtorek granicę Polski z Białorusią i znajduje się na terenie tego państwa.

Jeszcze zanim Poczobut wyruszył na Białoruś, odbył rozmowę z Piotrem Kraśką z "Faktów" TVN. Pytany, czy jest pewien, że po powrocie na Białoruś nie trafi do więzienia, przyznał, że "takiej pewności oczywiście nie ma". - Dokładnie nie wiem, co się stanie, ale są podstawy sądzić, że może być dobrze - powiedział Poczobut.

Prezydent złożył drugi projekt ustawy o rynku kryptowalut

Drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptowalut w Polsce został złożony dzisiaj rano do marszałka Sejmu - przekazał we wtorek szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie zawetował projekty ustaw mających wprowadzić regulację rynku. - Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie - powiedział Bogucki.

Putin rozmawiał z Trumpem

Przywódca Rosji Władimir Putin i prezydent USA Donald Trump przeprowadzili we wtorek rozmowę telefoniczną - poinformował doradca Kremla Jurij Uszakow. Mieli omówić między innymi wyniki rozmów amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie.

Zdaniem doradcy Kremla, Trump podczas rozmowy był skupiony na możliwościach szybkiego zakończenia działań wojennych. - Prace tą drogą będą kontynuowane - zapowiedział Uszakow. 

Żurek odpowiada na słowa Ziobry w sprawie afery Zondacrypto

Fundacja Zbigniewa Ziobry otrzymała od Zondacrypto 450 tysięcy złotych. Z ujawnionych przez Donalda Tuska fragmentów zeznań Przemysława Krala wynika, że Ziobro miał też obiecywać, że "jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim sprawom" związanym z upadłą giełdą kryptowalut. Były minister sprawiedliwości przekonuje, że nie poznał osobiście Krala.

- To jest jakieś bajkopisarstwo, bo widzieliśmy, że ten człowiek był znany (…) Ktoś, kto bierze pieniądze od jakiegoś szemranego biznesmena, już wtedy ściganego, i jest byłym ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym? Nikt w to nie wierzy – powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. - Dowody są takie, że te pieniądze przepłynęły i zostały wybrane przez Ziobrę. I to jest dowód niezbity - zaznaczył minister.

Posiedzenie prezydium zarządu PKOl

W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się posiedzenie prezydium zarządu tej organizacji. To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalono na 14 września termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.

W "Faktach po Faktach" do obecnej sytuacji w PKOl odniósł się minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. - Mam nadzieję, że od poniedziałku będziemy odbudowywać zdewastowany wizerunek PKOl - powiedział.

Niemczyk w areszcie

Piotr Niemczyk, działacz opozycji w PRL trafił do jednej z warszawskich placówek penitencjarnych - potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl rzeczniczka prasowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej podpułkownik Arleta Pęconek.

Niemczyk jest jedną z 26 osób skazanych za udział w proteście Ostatniego Pokolenia wiosną ubiegłego roku. W związku z tym, że odmówił wykonania kary w formie prac społecznych, ta została zamieniona na 15 dni aresztu - informowała "Gazeta Wyborcza".

Źródło: TVN24, PAP, Eurosport
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Tagi:
Andrzej PoczobutBiałoruśWaldemar ŻurekZbigniew ZiobroZondacryptoWładimir PutinDonald TrumpPKOlNajważniejsze informacje
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