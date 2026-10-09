najważniejsze informacje Atak w szkole, zarzuty dla nożownika, incydent w salonie fryzjerskim Oprac. Adam Styczek |

Wojewoda mazowiecki o ataku nożownika w szkole Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP/EPA

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Atak w szkole pod Wyszkowem

W miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem 15-latek zaatakował troje pracowników szkoły podstawowej ostrym narzędziem. Jak poinformowała mazowiecka policja, ranne zostały trzy osoby, a jedna z nich zmarła.

W związku z tym zdarzeniem premier Donald Tusk zwołał pilną naradę z ministrami edukacji, zdrowia i spraw wewnętrznych oraz Komendantem Głównym Policji. Zapadła decyzja, że będą dodatkowe patrole policji w szkołach. Z kolei Sejm uchwalił ustawę o blokowaniu treści w internecie - chodzi o szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo.

W TVN24+ odbyła się debata o bezpieczeństwie w szkołach:

OGLĄDAJ: Ataki w szkołach. "To nie jest tak, że dziecko było szczęśliwe i nagle przyszło z maczetą" Zobacz cały materiał

Zarzuty dla nożownika z Ostrołęki

Jakub Z. stanął przed prokuratorem i usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz kierowania gróźb karalnych.

19-latek zaatakował nożem w budynku szkoły w Ostrołęce oraz sąsiadującym parku pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie przypadkowe osoby. Po ucieczce próbował się okaleczyć, został zatrzymany.

Incydent z nożem w Szamotułach

Policjanci użyli broni wobec 34-latka, który wszedł z nożem do salonu fryzjerskiego w Szamotułach.

Podczas interwencji postrzelony został także przypadkowy mężczyzna, który znalazł się w pobliżu. Trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Okoliczności interwencji sprawdzą policjanci z wydziału kontroli.

Nowy sondaż partyjny

Jak pokazuje najnowszy, październikowy sondaż partyjny Opinia24, Koalicja Obywatelska może liczyć obecnie na poparcie 33,1 procent uczestników badania. Drugie Prawo i Sprawiedliwość wskazało 17,3 procent respondentów. 13,8 procent ma zamykająca podium Konfederacja.

Z badania wynika, że na miejsce w Sejmie może jeszcze liczyć Konfederacja Korony Polskiej z 7,6 procent głosów, Lewica - 6,5 procent i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, który znalazł się tuż nad progiem wyborczym - z wynikiem 5,3 procent. Poniżej progu są Razem (3,5 procent), Polska 2050 (2,2 procent) i PSL (2 procent). Odpowiedź "inna partia" wybrało 1,4 procent badanych, a "trudno powiedzieć" - 7,3 procent.

Wniosek o ukaranie Berkowicza

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz stanie przed sejmową komisją etyki za nazwanie dziennikarki TVP Info w obraźliwy sposób - przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Chodzi o zdarzenie, które przedstawiła w środę na antenie TVP Info dziennikarka Justyna Dobrosz-Oracz. Chciała przeprowadzić rozmowę z Konradem Berkowiczem, gdy ten wchodził do Sejmu. Berkowicz najpierw mówił, że "nie ma czasu, bo się głosowania zaczynają", po czym odparł: - Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami.

Prognoza pogody na zimę

El Nino stanie się tak silne, że zmodyfikuje światowe wzorce pogodowe. Anomalie zachodzące na Pacyfiku, nad którym urzęduje El Nino, przełożą się na pogodowe ekstrema także w naszej części globu - pisze synoptyk Arleta Unton-Pyziołek. W naszym regionie zaowocuje to najprawdopodobniej gwałtownymi przejściami między okresami anomalnie ciepłymi a falami mrozu - tłumaczy w TVN24+.