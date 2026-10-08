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TO WARTO WIEDZIEĆ

Nożownik w szkole, zmasowany atak Rosji, decyzja RPP

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Policja zatrzymała podejrzanego o atak w szkole w Ostrołęce
Korneluk: sprawca miał w plecaku ładunek wybuchowy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Mazowsze/PAP/EPA
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W szkole w Ostrołęce doszło do ataku nożownika. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że w sprawie wysokości stóp procentowych. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć w czwartek, 8 października.

Atak nożownika w Ostrołęce

W Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce (województwo mazowieckie) doszło do ataku nożownika, w którego wyniku rannych i poszkodowanych zostało dziewięć osób. Policja zatrzymała podejrzanego w tej sprawie 19-letniego ucznia placówki.

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował w "Tak jest" w TVN24, że w plecaku sprawcy zdarzenia znajdował się ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, który prawie został zdetonowany.

Policja zatrzymała podejrzanego o atak w szkole w Ostrołęce
Policja zatrzymała podejrzanego o atak w szkole w Ostrołęce
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze/PAP/EPA

Poderwane polskie myśliwce

Rosja dokonała zmasowanego ataku na ukraińskie miasta: Pryłuki, Kijów, Dniepr, Krzemieńczuk, Zaporoże i Ołeksandrię. Zginęło ponad 20 osób.

W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę polskie wojsko poderwało w środę rano myśliwce. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało po zakończonych działaniach, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Stopy procentowe bez zmian

Narodowy Bank Polski poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe pozostaną w październiku bez zmian. Zgodnie z komunikatem banku centralnego w skali rocznej stopa referencyjna wyniesie 3,75 procent, stopa lombardowa 4,25 procent, stopa depozytowa 3,25 procent, stopa redyskontowa weksli 3,80 procent, a stopa dyskontowa weksli 3,85 procent.

Na wrześniowym posiedzeniu RPP zdecydowała, że utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Ostatnia obniżka miała miejsce w marcu i wyniosła 25 punktów bazowych.

Sikorski odpowiedział Bielanowi

Europoseł PiS Adam Bielan zarzucił szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu "polityczne mordowanie" inicjatywy budowy bazy USA przed laty.

Radosław Sikorski w odpowiedzi opublikował wpis, w którym oświadczył, iż "potwierdza, że faktycznie, osobiście woli nazwę Fort Reagan dla ewentualnej drugiej bazy USA w Polsce". Sikorski publicznie krytykował pomysł, by nazwać bazę Fort Trump.

Duży pożar i alert RCB

W Jastrzębiu-Zdroju doszło do pożaru supermarketu. Na miejsce zdarzenia wysłano ponad 20 zastępów straży pożarnej. Nikt nie został ranny, wszystkie osoby opuściły obiekt jeszcze przed przybyciem strażaków. Zdjęcia i filmy dostaliśmy na Kontakt24.

W środę późnym wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało alert do mieszkańców, aby w związku z pożarem nie wychodzili z domów i nie otwierali okien.

Duży pożar supermarketu. Wysłano alert RCB
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Duży pożar supermarketu. Wysłano alert RCB

Śląskie

Nowe ceny paliw

W czwartek będą obowiązywać nowe maksymalne ceny paliw. Jak wynika ze środowego obwieszczenia ministra energii, benzyna i olej napędowy będą tańsze w porównaniu z poprzednim dniem.

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
OstrołękaAtak nożownikaWojsko PolskieWojna w UkrainieStopy procentoweRadosław SikorskiAdam BielanCeny paliwPożaryAlert RCB
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