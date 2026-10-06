TO WARTO WIEDZIEĆ Baza USA w Polsce, sprzeciw po słowach Carlsona, błąd przy wysyłce alertu RCB Oprac. Adam Styczek |

Trump o bazie w Polsce: to może się wydarzyć Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SHAWN THEW/PAP/EPA

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Trump o stałej bazie USA w Polsce

Dziennikarz TVN24 Michał Sznajder zapytał przed Białym Domem Donalda Trumpa o utworzenie stałej bazy armii USA w Polsce. - Mogłoby się to zdarzyć - odpowiedział prezydent USA.

Trump podkreślił, że chce tego strona polska. - Oni tego chcą i ja lubię prezydenta. Wiecie, że go poparłem, a on wygrał z miażdżącą przewagą. Macie w Polsce świetnego prezydenta, więc tak, tak myślę - dodał.

Prezydent USA Donald Trump przed Białym Domem Źródło zdjęcia: SHAWN THEW/PAP/EPA

Polskie żądanie przeprosin od Tuckera Carlsona

Bogdan Klich, szef polskiej ambasady w USA, wyraził oburzenie "fałszywymi i głęboko niepokojącymi" twierdzeniami amerykańskiego dziennikarza Tuckera Carlsona.

"Uzasadnił Pan inwazję nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku, twierdząc, że 'Hitler powiedział, że 15 procent Polski należało kiedyś do Niemiec i zostało im przekazane na mocy traktatu wersalskiego. To było terytorium niemieckie z Niemcami na nim'. To twierdzenie stanowi kolosalną zniewagę dla milionów ofiar nazizmu, w tym setek tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni podczas wyzwalania Europy spod okupacji III Rzeszy" - napisał Klich.

Klich zażądał od dziennikarza przeprosin i wycofania "kłamliwych i haniebnych słów" dotyczących inwazji nazistowskich Niemiec na Polskę. Przytoczył też historyczne fakty.

Omyłkowy alert RCB

W czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę, alerty RCB otrzymali niektórzy mieszkańcy województwa lubuskiego. Była to pomyłka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. "Wiadomość przeznaczona dla osób przebywających na terenie województwa lubelskiego została omyłkowo skierowana do odbiorców w województwie lubuskim” – przyznano.

Rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk przekazał, że jak tylko odkryto błąd, zaprzestano wysyłania błędnych komunikatów. Wyjaśnił, że pomyłka wynikała z "bliskości znaczeniowej".

Kolejna porażka piłkarskiej reprezentacji Polski

Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0:1 w czwartym meczu Ligi Narodów.

Biało-Czerwoni gola stracili w samej końcówce z rzutu karnego. To tym bardziej bolesne, że przez niemal całe spotkanie przeważali i stworzyli sobie sporo sytuacji strzeleckich.

Pytania o notatkę ze spotkania z Trumpem

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski napisał na X, że jego resort nie dał europosłowi PiS Adamowi Bielanowi upoważnienia do prowadzenia rozmów za granicą w sprawie składu polskiego rządu.

Ten ironiczny komentarz to pokłosie niepotwierdzonych doniesień TV Republika na temat spotkania wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Na notatkę z tego spotkania wciąż czeka MSZ.

Śmiertelny wypadek podczas wyścigu ulicznego

Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych w Nowym Sączu było efektem wyścigu – przekazała prokuratura. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby.

- 21-latek, uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością i potrącił pieszego przechodzącego przez przejście dla pieszych. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę - wskazano.