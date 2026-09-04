Sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

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Doprowadzenie zatrzymanych do sądu (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KM PSP w Gdańsku

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1. Zarzuty w sprawie Zondacrypto

W czwartek po godzinie 22 Jaromira W., Anna P. i Rafał Zaorski (obrońca wyraził zgodę na podawanie nazwiska) zostali doprowadzeni do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, który ma zdecydować o ich tymczasowym aresztowaniu.

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego prokurator Anna Adamiak przekazała w czwartek, że usłyszeli zarzuty w związku ze sprawą Zondacrypto .Dodała, że w ocenie prokuratury zebrane w sprawie dowody wskazują na podwyższone prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów. Poinformowała też, że w maksymalnym wymiarze kary zatrzymanym grozi od 8 do 10 lat więzienia, w zależności od czynu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Afera Zondacrypto. Całonocne obrady i oczekiwanie na decyzję sądu

2. Karol Nawrocki zaprasza śledczych w sprawie sędziów TK

Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak poinformowała w czwartek, że prokuratura zwróciła się do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie przesłuchania go w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania.

Do tej kwestii prezydent odniósł się w rozmowie z dziennikarzami. Powiedział, że "zaprosi panią prokurator czy pana prokuratora", który "usłyszy od niego, że wszystkie decyzje podejmuje osobiście". - Więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni, już dzisiaj zapraszam śledczych - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jest deklaracja prezydenta w sprawie przesłuchania

3. Nieudana próba podpalenia firmy zbrojeniowej w Niemczech

W czwartek w monachijskiej dzielnicy Berg am Laim wyrzucono z samochodu ładunki zapalające. Była to nieudana próba podpalenia - powiadomił w czwartek dziennik "Sueddeutsche Zeitung". Według gazety, policję około północy zaalarmowali przechodnie - świadkowie zdarzenia.

Urząd Kryminalny Bawarii podejrzewa próbę zamachu na przedsiębiorstwo z branży zbrojeniowej i bada tło polityczne zdarzenia. Zatrzymano dwoje podejrzanych, to obywatele Bułgarii: 28-letnia kobieta i 38-letni mężczyzna.

4. Ambasador Rosji w Polsce stawił się w MSZ

Ambasador Rosji Gieorgij Michno po wezwaniu przez stronę polską stawił się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w związku z serią incydentów w Niemczech.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał po spotkaniu, że "Polska w geście solidarności z naszym sojusznikiem przekazała kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych - zarówno w naszym kraju, jak i w innych suwerennych państwach, w tym w Niemczech".

5. Odnaleziono ciało Witolda Płóciennika

W Lubniewicach w województwie lubuskim odnaleziono ciało operatora filmowego Witolda Płóciennika, który zaginął w zeszłym tygodniu.

Jak przekazała sierżant Martyna Litka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, tożsamość Witolda Płóciennika została potwierdzona. Jego zwłoki w lesie na obrzeżach Lubniewic znalazła jedna z cywilnych osób, która ochotniczo brała udział w poszukiwaniach.

6. Zderzenie pociągu z ciężarówką na przejeździe

W Gdańsku na przejeździe kolejowym pociąg osobowy relacji Zielona Góra-Gdynia uderzył w ciężarówkę. Podróżowało nim około 250 pasażerów. Kierowca ciężarówki wjechał na tory, gdy zaczęły opuszczać się rogatki.

Moment wypadku widać na nagraniu z monitoringu.