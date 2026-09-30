Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Sąd o działaniach RPD, kolejne "nie" Nawrockiego, Pentagon o stałej bazie USA w Polsce

|
Monika Horna-Cieślak
Sprawa odebrania dzieci z Białołęki. TVN24 dotarła do uzasadnienia decyzji sądu rodzinnego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Jarek Praszkiewicz/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
TVN24 dotarła do uzasadnienia decyzji sądu do sprawy odebrania dzieci z Białołęki po interwencji Rzeczniczki Praw Dziecka. Karol Nawrocki przekazał Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko w sprawie powołania na funkcję Komendanta Służby Ochrony Państwa. Wiceszef Pentagonu poinformował o trwających pracach nad oceną możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć w środę 30 września.

Sąd o działaniach Rzeczniczki Praw Dziecka

Sąd zdecydował, że nie było przesłanek uzasadniających umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej - powiedział Mariusz Jabłoński, rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, komentując sprawę odebrania dzieci z Białołęki.

TVN24 dotarła do uzasadnienia decyzji sądu. W dokumencie mowa jest między innymi o niepokoju związanym z osobistym zaangażowaniem w sytuację Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horny-Cieślak.

Kolejne "nie" Nawrockiego

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Karol Nawrocki przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza na funkcję Komendanta Służby Ochrony Państwa.

Na informację przekazaną przez rzecznika prezydenta odpowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "Prezydent blokuje powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa. Chaos i bałagan to jedyny program jaki dla Polski i Polaków ma Prezydent Nawrocki. SOP, TK, Prokuratura, ambasadorowie. Damy sobie radę mimo tego sabotażu" - napisał na portalu X.

Pentagon o stałej bazie USA w Polsce

Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby poinformował, że trwają prace nad oceną możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce.

Ostatnie rozmowy na ten temat odbyły się w minionym tygodniu, kiedy z Colbym rozmawiali wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.

Atak nożownika w szkole podstawowej na Słowacji

Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne w wyniku ataku z użyciem noża przez ucznia szkoły podstawowej na północy Słowacji. Według słowackich mediów sprawcą ataku jest uczeń ósmej klasy, czyli osoba w wieku 13-14 lat.

Ofiara śmiertelna to 61-letnia nauczycielka. Ranna uczennica oraz 44-letnia nauczycielka, która została ugodzona w klatkę piersiową, zostały przetransportowane do szpitala.

Rząd proponuje zmiany w podatkach

Rząd przyjął projekt ustawy, który między innymi podnosi pierwszy próg podatkowy do 130 tysięcy złotych i wprowadza nową, pośrednią stawkę 24 procent dla dochodów od 130 tysięcy złotych do 150 tysięcy złotych.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konferencji prasowej zapewniał, że na tym rozwiązaniu skorzysta co najmniej 3,5 miliona podatników.

Orban miał zlecić zatrzymanie ukraińskiego konwoju ze złotem

Były szef węgierskiej Centralnej Prokuratury Śledczej Pal Furcht oświadczył, że to Viktor Orban osobiście wydał rozkaz zatrzymania w marcu konwoju ukraińskiego banku.

Na wypowiedź śledczego zareagował premier Peter Magyar, który zapowiedział kolejne przesłuchania w sprawie.

Źródło: TVN24, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Najważniejsze informacjeRzecznik Praw DzieckaKarol NawrockiPentagonSłowacjaPodatkiViktor Orban
Czytaj także:
Polski F-16
Alert RCB i poderwane myśliwce. Lotniska czasowo zamknięte
Polska
shutterstock_2100164293_1
Dwa zgony, kilkanaście poważnych urazów. Zamykają słynny rollercoaster
Świat
Struś Zenek
Sąd uchylił wyrok w sprawie skatowania strusia Zenka. "Przegraliśmy z polityką"
Poznań
Ciało 54-latka z gminy Łaszczów znaleziono w stawie hodowlanym
Tragiczny finał poszukiwań. W stawie znaleziono ciało mężczyzny
Lublin
Prorosyjski polityk Calin Georgescu trafi do aresztu
W wyborach wspierała go Rosja, teraz trafi do aresztu. W tle wielkie pieniądze
Świat
Donald Trump
"Będą sami się nadzorowali". Trump wprowadza nową nazwę dla sztucznej inteligencji
BIZNES
imageTitle
Kolejny świetny mecz Balcerowskiego w Barcelonie
EUROSPORT
Do tragicznego wypadku doszło koło Lipska na Mazowszu
Zginęli ojciec i córka. Wyrok w sprawie kierowcy, który wjechał w trzyosobową rodzinę
WARSZAWA
Droga zalana przez opady związane z burzą Polo, Guaymas w Meksyku
Zniknął, ale wciąż niesie zagrożenie dla milionów ludzi
METEO
Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych
Warszawa miała być "krótkim przystankiem". Uwięzili Słowaczkę w hotelu
WARSZAWA
Szpital w Miastku w czasie pandemii walczy jak może o życie mieszkańców
Włamanie do zamkniętego szpitala. Ukradli leki, sprzęt i ambulans
Trójmiasto
Mężczyźnie za kradzież na "walizkę" grozi nawet 15 lat więzienia
Metodą "na walizkę" ukradł auto. Właściciel nie zauważył, że je stracił
Katowice
Lotto
Kumulacja rośnie. 14 milionów złotych do wygrania w Lotto
BIZNES
Błażej Gazda
Zawsze w tle. Kim jest adwokat od Zondacrypto
Michał Fuja, Szymon Jadczak
imageTitle
Został bankrutem, sprzeda medale na aukcji
EUROSPORT
walizka podróż lotnisko bagaż
Zwolniony przez lęk przed lataniem. Sąd uznał, że firma złamała ustalenia
Świat
Gmach Milrem Robotics
Podpalenie spółki zbrojeniowej "było aktem dywersji" na zamówienie Rosji
Świat
11. rozprawa w procesie o wyłudzenia z Funduszu Sprawiedliwości
Oskarżona: mój mąż był koordynatorem, nie było konfliktu interesów
Maria Pankowska
imageTitle
Popis Yamala i Hiszpanów w Lidze Narodów
EUROSPORT
imageTitle
Anglicy odkupili winy. Pewna wygrana w Pradze
EUROSPORT
imageTitle
Kolejne spięcie na linii FIFA - UEFA
EUROSPORT
imageTitle
Sensacji w Chinach ciąg dalszy. Higgins też poza turniejem
EUROSPORT
Żołnierze amerykańscy w Kompleksie Głębokie (Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko),
Stała baza USA w Polsce. Głos z Pentagonu
Świat
shutterstock_2570405733
To ma obniżyć ceny paliw. USA interweniują na rynku ropy
BIZNES
shutterstock_2555787319
Przełom po głośnej eksmisji. Władze przyjęły pakiet mieszkaniowy
BIZNES
imageTitle
Surowo ukarany młodszy brat Mbappe przeprasza za "niedopuszczalny gest"
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Polsce. Wtorkowe losowanie w Eurojackpot
BIZNES
Monika Horna-Cieślak
Sprawa dzieci z Białołęki. Tak sytuację ocenił sąd
Anna Wilczyńska
Siedleccy policjanci zapobiegli wybuchowi gazu
Groził, że wysadzi blok, usłyszał zarzut
WARSZAWA
Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie
Kosiniak-Kamysz o nazwie Fort Trump. "To jest najniższa cena"
kropka nad i
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica