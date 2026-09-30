TO WARTO WIEDZIEĆ Sąd o działaniach RPD, kolejne "nie" Nawrockiego, Pentagon o stałej bazie USA w Polsce Adam Styczek |

Sprawa odebrania dzieci z Białołęki. TVN24 dotarła do uzasadnienia decyzji sądu rodzinnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jarek Praszkiewicz/PAP

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Sąd o działaniach Rzeczniczki Praw Dziecka

Sąd zdecydował, że nie było przesłanek uzasadniających umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej - powiedział Mariusz Jabłoński, rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, komentując sprawę odebrania dzieci z Białołęki.

TVN24 dotarła do uzasadnienia decyzji sądu. W dokumencie mowa jest między innymi o niepokoju związanym z osobistym zaangażowaniem w sytuację Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horny-Cieślak.

Kolejne "nie" Nawrockiego

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Karol Nawrocki przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza na funkcję Komendanta Służby Ochrony Państwa.

Na informację przekazaną przez rzecznika prezydenta odpowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "Prezydent blokuje powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa. Chaos i bałagan to jedyny program jaki dla Polski i Polaków ma Prezydent Nawrocki. SOP, TK, Prokuratura, ambasadorowie. Damy sobie radę mimo tego sabotażu" - napisał na portalu X.

Prezydent blokuje powołanie płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa.

Chaos i bałagan to jedyny program jaki dla Polski i Polaków ma Prezydent Nawrocki. SOP, TK, Prokuratura, ambasadorowie. Damy sobie radę mimo tego sabotażu. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) September 29, 2026 Rozwiń Źródło: X

Pentagon o stałej bazie USA w Polsce

Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby poinformował, że trwają prace nad oceną możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce.

Ostatnie rozmowy na ten temat odbyły się w minionym tygodniu, kiedy z Colbym rozmawiali wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.

Atak nożownika w szkole podstawowej na Słowacji

Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne w wyniku ataku z użyciem noża przez ucznia szkoły podstawowej na północy Słowacji. Według słowackich mediów sprawcą ataku jest uczeń ósmej klasy, czyli osoba w wieku 13-14 lat.

Ofiara śmiertelna to 61-letnia nauczycielka. Ranna uczennica oraz 44-letnia nauczycielka, która została ugodzona w klatkę piersiową, zostały przetransportowane do szpitala.

Rząd proponuje zmiany w podatkach

Rząd przyjął projekt ustawy, który między innymi podnosi pierwszy próg podatkowy do 130 tysięcy złotych i wprowadza nową, pośrednią stawkę 24 procent dla dochodów od 130 tysięcy złotych do 150 tysięcy złotych.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konferencji prasowej zapewniał, że na tym rozwiązaniu skorzysta co najmniej 3,5 miliona podatników.

Orban miał zlecić zatrzymanie ukraińskiego konwoju ze złotem

Były szef węgierskiej Centralnej Prokuratury Śledczej Pal Furcht oświadczył, że to Viktor Orban osobiście wydał rozkaz zatrzymania w marcu konwoju ukraińskiego banku.

Na wypowiedź śledczego zareagował premier Peter Magyar, który zapowiedział kolejne przesłuchania w sprawie.