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TO WARTO WIEDZIEĆ

Nowe informacje po ataku nożownika, śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink, Zełenski po rozmowie z Trumpem

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Policyjne bariery w miejscu ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu
Nie będzie przesłuchania podejrzanego Ihora M. Biegli wskazali na ostre zaburzenia psychotyczne
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak
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Podejrzany o przeprowadzenie ataku w Jarosławiu Ukrainiec, w związku z jego "aktualnym stanem psychicznym", nie będzie na razie przesłuchiwany. Po pożarze na terenie stacji Starlink wszczęto śledztwo w sprawie aktu dywersji oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Donald Trump zgodził się na przekazanie licencji na produkcję rakiet do Patriotów. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć w sobotę 26 września.

Nowe informacje po ataku nożownika w Jarosławiu

Przedstawicielki prokuratury poinformowały na konferencji prasowej, że Ihor M., który dokonał ataku w klasztorze w Jarosławiu, nie będzie na razie przesłuchiwany.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz wyjaśniła, że "aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu".

Policyjne bariery w miejscu ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu
Policyjne bariery w miejscu ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Polak

Podejrzenie rosyjskich działań w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink

Prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji wszczął śledztwo w sprawie dokonania aktu dywersji oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym poprzez spowodowanie pożaru na terenie naziemnej stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że pożar był wynikiem podpalenia. - W tej sprawie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych i na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej - powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Wołodymyr Zełenski po rozmowie z Donaldem Trumpem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych serię wpisów podsumowujących jego wizytę w Stanach Zjednoczonych, podczas której spotkał się w Nowym Jorku z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem.

Zełenski ogłosił, że starania Ukrainy o rozpoczęcie produkcji rakiet do systemów Patriot przyniosły skutek. "Prezydent Donald Trump podkreślił, że podjął ostateczną decyzję: Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do Patriotów" - napisał.

Polscy siatkarze w finale mistrzostw Europy

Broniący tytułu polscy siatkarze wygrali ze Słowenią 3:0 (25:23, 25:23, 25:18) w półfinale mistrzostw Europy w Mediolanie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia w sobotnim finale zmierzą się z Francją.

W półfinale "Trójkolorowi" pokonali Finów 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15). Finał zaplanowano na dziś na godzinę 21. Cztery godziny wcześniej Finlandia zagra ze Słowenią o brąz.

Polska na remis z Bośnią i Hercegowiną

Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0:0 w swoim pierwszym meczu grupy B4 piłkarskiej Ligi Narodów, który odbył się w Warszawie.

W poniedziałek Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją, 2 października podejmą Rumunię, a trzy dni później zmierzą się ponownie z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Fazę grupową dokończą w listopadzie.

Oscarowy dokument w TVN24+

"Pan Nikt kontra Putin" w reżyserii Davida Borensteina i Pawła "Paszy" Talankina to jedno z najbardziej zaskakujących spojrzeń filmowych na rosyjską indoktrynację i wojnę w Ukrainie.

To nagrodzony tegorocznym Oscarem dla najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego rzadki zapis tego, co działo się na rosyjskiej prowincji. "Pan Nikt kontra Putin" można zobaczyć w TVN24+.

OGLĄDAJ: Pranie mózgów w rosyjskiej szkole. Nauczyciel dokumentował je przez dwa lata
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24, Eurosport, PAP
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Tagi:
PodkarpacieProkuraturastarlinkRosjaWołodymyr ZełenskiDonald TrumpSiatkarska reprezentacja PolskiPiłkarska reprezentacja PolskiWojna w UkrainieNajważniejsze informacje
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