Poderwane samoloty i alert RCB, Berek czeka na ślubowanie, wypadek Kingi Dudy
Poderwane polskie samoloty, alert RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z atakami powietrznymi Rosji na cele w Ukrainie rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
Po chwili Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało informację o rozesłaniu alertu do mieszkańców województwa lubelskiego. Alarmy zostały odwołane po godzinie 23.
Nawrocki odniósł się do doniesień nt. płatnych spotkań
Karol Nawrocki odpowiedział na publikacje mediów o płatnych pakietach dla firm, które miały dawać "nadzieję na spotkanie z prezydentem". Takiej możliwości zaprzeczyła wcześniej kancelaria Nawrockiego.
Prezydent zapewnił, że nikt nie musi płacić za spotkanie z nim. - Ja sam decyduję o moim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam - powiedział dziennikarzom w Nowym Jorku, gdzie przebywa z kilkudniową wizytą.
Berek zwrócił się do prezydenta w sprawie ślubowania
W ubiegłą środę rozpoczęła się kadencja Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie został on jednak jeszcze zaproszony do Pałacu Prezydenckiego na ślubowanie.
Berek zwrócił się w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego. Jak napisał na X, złożył pismo do prezydenta "z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu umożliwienia mi złożenia ślubowania". W "Faktach po Faktach" TVN24 powiedział, że doprowadzi do ślubowania. Jak mówił, da prezydentowi czas - "krótkie tygodnie".
Spotkanie szefa MON w Pentagonie przełożone
Spotkanie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie nie odbędzie się w planowanym terminie. Jak podał MON, związane jest to z "pilną prośbą" Amerykanów. "Spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i wkrótce zostanie przełożone (na inny termin)" - przekazało biuro prasowe Pentagonu.
Do Waszyngtonu mają na razie polecieć wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
CNN, MS NOW i Politico składają pozew w związku z decyzją Trumpa
Stacje CNN i MS NOW oraz portal Politico oświadczyły, że pozywają administrację Donalda Trumpa.
To reakcja na decyzję prezydenta USA, który cofnął tym mediom dostęp do Białego Domu. Jak podał dziennik "New York Times", w geście solidarności inne główne stacje telewizyjne postanowiły zawiesić wspólną obsługę medialną wydarzeń z udziałem Trumpa.
Wypadek Kingi Dudy
31-letnia Kinga Duda, córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy, miała wypadek. Kierowany przez nią Jaguar wpadł w poślizg na S7 i uderzył w bariery energochłonne.
Informację o tożsamości uczestniczki wypadku jako pierwszy podał portal Echo Dnia, nieoficjalnie potwierdził to także dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński.