najważniejsze informacje Poderwane samoloty i alert RCB, Berek czeka na ślubowanie, wypadek Kingi Dudy Oprac. Adam Styczek |

Berek: doprowadzę do tego, że ślubowanie będzie złożone Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Poderwane polskie samoloty, alert RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z atakami powietrznymi Rosji na cele w Ukrainie rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Po chwili Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało informację o rozesłaniu alertu do mieszkańców województwa lubelskiego. Alarmy zostały odwołane po godzinie 23.

Polskie myśliwce Źródło zdjęcia: X/DowOperSZ

Nawrocki odniósł się do doniesień nt. płatnych spotkań

Karol Nawrocki odpowiedział na publikacje mediów o płatnych pakietach dla firm, które miały dawać "nadzieję na spotkanie z prezydentem". Takiej możliwości zaprzeczyła wcześniej kancelaria Nawrockiego.

Prezydent zapewnił, że nikt nie musi płacić za spotkanie z nim. - Ja sam decyduję o moim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam - powiedział dziennikarzom w Nowym Jorku, gdzie przebywa z kilkudniową wizytą.

Berek zwrócił się do prezydenta w sprawie ślubowania

W ubiegłą środę rozpoczęła się kadencja Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie został on jednak jeszcze zaproszony do Pałacu Prezydenckiego na ślubowanie.

Berek zwrócił się w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego. Jak napisał na X, złożył pismo do prezydenta "z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu umożliwienia mi złożenia ślubowania". W "Faktach po Faktach" TVN24 powiedział, że doprowadzi do ślubowania. Jak mówił, da prezydentowi czas - "krótkie tygodnie".

Dowiedz się więcej: Berek: złożę ślubowanie, doprowadzę do tego Fakty po Faktach

Spotkanie szefa MON w Pentagonie przełożone

Spotkanie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie nie odbędzie się w planowanym terminie. Jak podał MON, związane jest to z "pilną prośbą" Amerykanów. "Spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i wkrótce zostanie przełożone (na inny termin)" - przekazało biuro prasowe Pentagonu.

Do Waszyngtonu mają na razie polecieć wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.

CNN, MS NOW i Politico składają pozew w związku z decyzją Trumpa

Stacje CNN i MS NOW oraz portal Politico oświadczyły, że pozywają administrację Donalda Trumpa.

To reakcja na decyzję prezydenta USA, który cofnął tym mediom dostęp do Białego Domu. Jak podał dziennik "New York Times", w geście solidarności inne główne stacje telewizyjne postanowiły zawiesić wspólną obsługę medialną wydarzeń z udziałem Trumpa.

Wypadek Kingi Dudy

31-letnia Kinga Duda, córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy, miała wypadek. Kierowany przez nią Jaguar wpadł w poślizg na S7 i uderzył w bariery energochłonne.

Informację o tożsamości uczestniczki wypadku jako pierwszy podał portal Echo Dnia, nieoficjalnie potwierdził to także dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński.