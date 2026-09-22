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najważniejsze informacje

Poderwane samoloty i alert RCB, Berek czeka na ślubowanie, wypadek Kingi Dudy

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Polskie myśliwce
Berek: doprowadzę do tego, że ślubowanie będzie złożone
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ
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Niespokojny wieczór - w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie, w naszym kraju poderwano samoloty, a mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alerty RCB. Maciej Berek prosi prezydenta Karola Nawrockiego o "niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu umożliwienia złożenia ślubowania". Kinga Duda, córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy, miała wypadek samochodowy. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć we wtorek 22 września.

Poderwane polskie samoloty, alert RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z atakami powietrznymi Rosji na cele w Ukrainie rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Po chwili Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało informację o rozesłaniu alertu do mieszkańców województwa lubelskiego. Alarmy zostały odwołane po godzinie 23.

Polskie myśliwce
Polskie myśliwce
Źródło zdjęcia: X/DowOperSZ

Nawrocki odniósł się do doniesień nt. płatnych spotkań

Karol Nawrocki odpowiedział na publikacje mediów o płatnych pakietach dla firm, które miały dawać "nadzieję na spotkanie z prezydentem". Takiej możliwości zaprzeczyła wcześniej kancelaria Nawrockiego.

Prezydent zapewnił, że nikt nie musi płacić za spotkanie z nim. - Ja sam decyduję o moim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam - powiedział dziennikarzom w Nowym Jorku, gdzie przebywa z kilkudniową wizytą.

Berek zwrócił się do prezydenta w sprawie ślubowania

W ubiegłą środę rozpoczęła się kadencja Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie został on jednak jeszcze zaproszony do Pałacu Prezydenckiego na ślubowanie.

Berek zwrócił się w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego. Jak napisał na X, złożył pismo do prezydenta "z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu umożliwienia mi złożenia ślubowania". W "Faktach po Faktach" TVN24 powiedział, że doprowadzi do ślubowania. Jak mówił, da prezydentowi czas - "krótkie tygodnie".

Berek: złożę ślubowanie, doprowadzę do tego
Dowiedz się więcej:

Berek: złożę ślubowanie, doprowadzę do tego

Fakty po Faktach

Spotkanie szefa MON w Pentagonie przełożone

Spotkanie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie nie odbędzie się w planowanym terminie. Jak podał MON, związane jest to z "pilną prośbą" Amerykanów. "Spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i wkrótce zostanie przełożone (na inny termin)" - przekazało biuro prasowe Pentagonu.

Do Waszyngtonu mają na razie polecieć wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.

CNN, MS NOW i Politico składają pozew w związku z decyzją Trumpa

Stacje CNN i MS NOW oraz portal Politico oświadczyły, że pozywają administrację Donalda Trumpa.

To reakcja na decyzję prezydenta USA, który cofnął tym mediom dostęp do Białego Domu. Jak podał dziennik "New York Times", w geście solidarności inne główne stacje telewizyjne postanowiły zawiesić wspólną obsługę medialną wydarzeń z udziałem Trumpa.

Wypadek Kingi Dudy

31-letnia Kinga Duda, córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy, miała wypadek. Kierowany przez nią Jaguar wpadł w poślizg na S7 i uderzył w bariery energochłonne.

Informację o tożsamości uczestniczki wypadku jako pierwszy podał portal Echo Dnia, nieoficjalnie potwierdził to także dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Alert RCBWojsko PolskieWojna w UkrainieKarol NawrockiMaciej BerekWładysław Kosiniak-KamyszPentagonDonald TrumpKinga DudaNajważniejsze informacje
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