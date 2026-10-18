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najważniejsze informacje

Nagrania z interwencji policji, Chwalińska pokonała Świątek, atak na konwój z dyplomatami

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Nagranie KSP
Zatrzymanie mężczyzny, nagranie z policyjnej kamery
Źródło wideo: KSP/X
Źródło zdj. gł.: KSP/X
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Policja opublikowała nagranie z interwencji wobec mężczyzny zatrzymanego na Marszałkowskiej. Maja Chwalińska pokonała Igę Świątek w półfinale turnieju w Wuhanie. Na Zachodnim Brzegu zaatakowano konwój, w którym byli polscy dyplomaci. W związku z podejrzeniem naruszenia polskiej przestrzeni przez "niezidentyfikowany obiekt" wojsko prowadzi poszukiwania w okolicach Lublina. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć w niedzielę 18 października.

Nagrania z interwencji policji na Marszałkowskiej

Stołeczna policja opublikowała w sobotę nagranie z interwencji wobec mężczyzny zatrzymanego na Marszałkowskiej. Trwa pięć minut i widać na nim między innymi rozpoczęcie interwencji, ucieczkę mężczyzny, zatrzymanie i obezwładnienie.

Policja zamieściła też nagranie z przebiegu czynności z udziałem mężczyzny. Prokuratura ma w niedzielę złożyć wniosek o miesięczny areszt dla zatrzymanego.

"Niezidentyfikowany obiekt". Wojsko prowadzi poszukiwania

W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, do którego mogło dojść minionej nocy, podjęto działania mające na celu weryfikację zdarzenia - podało w niedzielę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.

Z wpisu wynika, że celem działań jest weryfikację zarejestrowanego sygnału radiolokacyjnego, sprawdzenie zgłoszeń okolicznych mieszkańców ewentualnie stwierdzenie, że "zarejestrowany sygnał mógł być wynikiem zjawisk lub anomalii meteorologicznych". 

"Na obecnym etapie nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje sytuację. Dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu czynności sprawdzających i potwierdzeniu szczegółów zdarzenia" - czytamy w komunikacie DORSZ.

Maja Chwalińska wygrała z Igą Świątek

Maja Chwalińska wygrała z Igą Świątek 7:5, 6:1 w półfinale turnieju Wuhan Open. Świątek od końcówki pierwszego seta grała z kontuzją lewego uda.

Chwalińska o tytuł zagra w niedzielę z Sonay Kartal. Zajmująca 170. miejsce w światowym rankingu Brytyjka we wcześniejszym półfinale pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko.

Atak na dyplomatów, w tym polskich

Na Zachodnim Brzegu Jordanu doszło do ataku na konwój, w którym znajdowali się przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, w tym polscy dyplomaci. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że "według wstępnych informacji za atak mogą odpowiadać izraelscy osadnicy". Dodał, że polskim dyplomatom nic się nie stało.

Siły Obronne Izraela (IDF) potępiły atak, zaznaczając jednak, że wizyta dyplomatów nie została z nią wcześniej uzgodniona. Wojsko zapowiedziało zbadanie okoliczności zdarzenia.

Papież Leon XIV wyszedł ze szpitala

Papież Leon XIV w sobotę opuścił szpital. Lekarze podjęli taką decyzję po analizie wyników badań wykonanych po operacji nowotworu płuca. Papież opuścił szpital o własnych siłach.

Już w niedzielę papież ma odmówić modlitwę Anioł Pański z okna apartamentu w Pałacu Apostolskim i zwrócić się do wiernych.

Rzeczniczka Białego Domu odchodzi

Katie Zacharia nie jest już rzeczniczką Białego Domu. Swoje odejście ze stanowiska potwierdziła w mediach społecznościowych. "Nikt nigdy nie uczyni Ameryki tak wielką, jak Donald Trump to zrobił i nadal to robi" - napisała, potwierdzając odejście.

Oficjalnie objęła ona obowiązki rzeczniczki Białego Domu w poniedziałek, a we wtorek zorganizowała swoją pierwszą konferencję prasową, która spotkała się z falą krytyki.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaTrybunał KonstytucyjnyTenisIga ŚwiątekMaja ChwalińskaNajważniejsze informacjeIzraelMinisterstwo Spraw ZagranicznychPapież Leon XIVBiały Dom
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