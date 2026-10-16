TO WARTO WIEDZIEĆ Weta Karola Nawrockiego, alerty RCB, spotkanie Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim Oprac. Adam Styczek |

Tusk: nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego mielibyśmy osłabić sankcje wobec Rosji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wiktor Dąbkowski/PAP/EPA

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Trzy weta prezydenta Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki zawetował nowelę Kodeksu wyborczego, zakładającą między innymi zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów wyborczych. Podpisu prezydenta nie otrzymały także ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i ustawa regulująca postępowania w sprawie reklamy politycznej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nowela Kodeksu wyborczego. Jest decyzja prezydenta

Pięć alertów RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pięciokrotnie w ciągu doby ogłaszało alarm dla województwa lubelskiego. Pierwsze ostrzeżenia pojawiły się w czwartek o godzinie 10, później o godzinie 18. Krótko przed północą przesłano kolejny alert, a o godzinie 1.08 komunikat o "zagrożeniu atakiem z powietrza".

Piąty alert opublikowano o godzinie 5.28. Został wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego.

Spotkanie Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim w Brukseli

Premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Brukseli na marginesie posiedzenia Rady Europejskiej. - Nic, co może pomóc Putinowi i Rosji w prowadzeniu tej wojny, nie będzie do zaakceptowania dla Europy - powiedział szef polskiego rządu.

Zełenski przyznał, że cieszy się ze spotkania z polskim premierem. - Jesteśmy bardzo wdzięczni tobie osobiście, twojej ekipie, twojemu rządowi, a także całej Polsce za to, że zostaliście przy nas - mówił.

Donald Tusk spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim Źródło zdjęcia: Wiktor Dąbkowski/PAP/EPA

Wyrok TSUE w sprawie pieniędzy skradzionych przez oszustów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że w przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca usług płatniczych jest zobowiązany do zwrotu kwoty. Wyjątek stanowi przypadek uzasadnionego podejrzenia oszustwa popełnionego przez klienta.

- Dotychczas schemat był prosty: klient padał ofiarą oszustwa, bank zarzucał mu rażące niedbalstwo i odmawiał zwrotu środków. Konsumentowi pozostawała droga sądowa. TSUE wyraźnie wskazał, że tak to nie powinno wyglądać - powiedział w rozmowie z tvn24.pl radca prawny Wojciech Bochenek.

Zdaniem eksperta wyrok TSUE może "odwrócić dotychczasowy układ sił". - To już nie konsument powinien być zmuszany do procesu tylko dlatego, że bank przypisał mu rażące niedbalstwo. Oczywiście banki nadal mogą dochodzić swoich praw. Tyle że teraz pojawia się zasadnicza różnica. Postawić klientowi zarzut rażącego niedbalstwa to jedno. Udowodnić go przed sądem to zupełnie inna sprawa - podsumował.

Ceny paliw w piątek

Opublikowane zostało nowe obwieszczenie ministra energii dotyczące maksymalnych cen paliw. W piątek benzyna i olej napędowy będą tańsze niż dzień wcześniej.

Wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są stosować ceny nieprzekraczające ceny maksymalnej ustalonej na poziomie: Pb95 - 6,95 za litr, Pb98 - 7,76 zł za litr, ON - 8,03 zł za litr.

Nowe informacje o stanie zdrowia papieża Leona XIV

Watykan poinformował, że Leon XIV, który dwa dni wcześniej przeszedł operację, spędził spokojną noc. Włoskie media donoszą, że 71-letni papież swobodnie spaceruje po pokoju.

Leon XIV w środę koncelebrował także nabożeństwo z innymi kapłanami w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na swoim oddziale. "Proces zdrowienia przebiega zgodnie z oczekiwaniami" - informuje "Il Messaggero", powołując się na informacje lekarzy.