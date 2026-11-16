Estonia zamyka granicę z Rosją, raport po sabotażu na kolei, informacje w sprawie Emilii Koprowskiej
Odnaleziono ciało kobiety
W okolicach miejscowości Palczewice (Zachodniopomorskie) znalezione zostało ciało kobiety. Zwłoki są w znacznym stanie rozkładu. Według prokuratury "z bardzo dużym prawdopodobieństwem" można stwierdzić, że to poszukiwana od kilku miesięcy Emilia Koprowska.
Estonia zamyka przejścia graniczne z Rosją
Estonia zamknie wszystkie przejścia graniczne z Rosją - oświadczył szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna. Jak przekazał, zamknięcie przejść granicznych jest związane z "jednoznacznymi dowodami wskazującymi, że rosyjskie służby wywiadu wojskowego GRU zleciły przeprowadzenie ataku sabotażowego na estońską firmę z sektora przemysłu obronnego". Decyzja zacznie obowiązywać 1 grudnia.
Od lutego tego roku wszystkie trzy przejścia (Narwa, Koidula i Luhamaa) działały w skróconym, 12-godzinnym trybie.
Raport komisji w sprawie sabotażu na kolei
Komisja badania wypadków kolejowych opublikowała raporty w sprawie incydentów na kolei w listopadzie 2025 roku. Chodzi o zdarzenia na linii kolejowej numer 7 łączącej Warszawę z Dorohuskiem.
Według raportu niedaleko miejscowości Miki nastąpiła detonacja ładunku wybuchowego pod jednym z wagonów przejeżdżającego pociągu towarowego. Z kolei w rejonie Gołębia ukradziony został fragment sieci trakcyjnej. Zespół badawczy uznał jeden z nich za czyn o charakterze terrorystycznym, a drugi za potencjalne zagrożenie terrorystyczne.
Śmiertelny wypadek w Tatrach
W niedzielę przed południem doszło do śmiertelnego wypadku w Tatrach. W rejonie Żółtej Turni turysta poruszający się w okolicach szczytu spadł z lawiną do Doliny Pańszczycy. Mężczyzna został zasypany przez śnieg. Jego życia nie udało się uratować.
Areszty w Bukareszcie po meczu Polski w Lidze Narodów
105 osób, w zdecydowanej większości obywateli Polski, zostało zatrzymanych w Bukareszcie w związku ze starciami, do jakich doszło po sobotnim meczu piłkarskiej Ligi Narodów pomiędzy reprezentacjami Rumunii i Polski. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że wszyscy zostali zwolnieni, lecz 89 z polskich obywateli otrzymało mandaty.
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Jedni porównują ją do orzecha włoskiego, inni do kasztana. Niektórzy dostrzegają w niej nawet odwrócone serce. I coś w tym jest - przynajmniej jeśli posłuchać seksuologów. Prostata - ten niewielki gruczoł potrafi dostarczać ogromnej przyjemności, ale też nieźle namieszać - w zdrowiu, seksie i poczuciu własnej wartości.
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