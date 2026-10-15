najważniejsze informacje Ślubowanie Macieja Berka, stan zdrowia papieża, problemy ze Starlinkami w Ukrainie Oprac. Adam Styczek |

Berek o złożonym ślubowaniu. "Jest adresowane, kierowane do prezydenta" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Sędzia Berek złożył ślubowanie "wobec prezydenta"

Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie z formułą "wobec prezydenta". Karol Nawrocki nie uczestniczył w zaprzysiężeniu. Po złożeniu na piśmie dokumentu ślubowania w kancelarii prezydenta Berek przyjechał do siedziby TK.

Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska dowiedziała się, że szef TK Bogdan Święczkowski zatarasował drogę do pokoi sędziowskich i szarpał Berka, który chciał się tam dostać. Gozdawa-Litwińska przekazała, że Berek złoży zawiadomienie w tej sprawie, bo - jak relacjonowała - doszło do naruszenia nietykalności osobistej.

Nowe informacje o stanie papieża

We wtorek Watykan w komunikacie medycznym poinformował, że "w przeprowadzonej radykalnej interwencji metodą wideochirurgii usunięto dolny płat prawego płuca". Przyznano, że badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolakoraka płuca, którą podejrzewano na podstawie badań przedoperacyjnych.

W środę rano Biuro Prasowe Watykanu przekazało, że papież Leon "miał spokojną noc" w szpitalu. Choć pomyślność operacji jest uspokajającą informacją, to sama diagnoza poruszyła Włochy i Watykan, co podkreślają włoskie media.

Problemy ze Starlinkami w Ukrainie

W nocy z wtorku na środę w Ukrainie ograniczono działanie terminali Starlink - przekazał były doradca resortu obrony Serhij Sternenko. Problemy z łącznością miały zakłócić przebieg części wojskowych misji.

Decyzje dotyczące ograniczeń w działaniu i sposobu wykorzystywania systemów Starshield należą do amerykańskich sił zbrojnych, a ostatecznie do prezydenta Donalda Trumpa - oświadczył Elon Musk.

Zełenski w Londynie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przebywa z wizytą w Wielkiej Brytanii, a na Downing Street przyjęto go z wyjątkowymi honorami.

Podczas rozmowy w programie "Piers Morgan Uncensored" komentował porozumienie prezydenta USA z Władimirem Putinem. Zapytany, czy czuje się zdradzony, odparł: - Tak, ale to jest trochę bardziej skomplikowane niż tylko moje emocje czy moje odczucia.

Nowe dane o inflacji w Polsce

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 4,1 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny.

W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku ceny usług wzrosły o 5,3 procent, a towarów - o 3,6 procent. Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że inflacja CPI we wrześniu była na poziomie 4,0 procent rok do roku.

KNF ostrzega przed internetowym "bankiem"

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała Wolbórz Bank Polska na listę ostrzeżeń publicznych. Urząd skierował do Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wykorzystywania wyrazów "bank" lub "kasa" przez podmioty niebędące bankiem.

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