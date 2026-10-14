Komisja Wenecka o TK, obiekt na plaży w Karwi, zarzuty za planowanie zamachu na Tuska
Komisja Wenecka wydała opinię w sprawie ślubowania sędziów TK
Komisja Wenecka oceniła, że odebranie przez prezydenta ślubowania od osoby wybranej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ma "charakter ceremonialny". Jej zdaniem prezydent powinien "niezwłocznie" je odbierać, "nie roszcząc sobie prawa" do kontroli poprawności procesu, w którym dana osoba została wybrana.
W opinii Pałacu Prezydenckiego stanowisko Komisji Weneckiej w sprawie ślubowania sędziów TK "nie ma mocy prawnej". - Szanować opinię Komisji Weneckiej należy, natomiast i bez tego konstytucja jasno stanowi (normy prawne - red.) - komentował w "Faktach po Faktach" Paweł Kowal.
"Fragmenty bezzałogowego statku powietrznego" na plaży w Karwi
We wtorek wieczorem służby znalazły "fragmenty bezzałogowego statku powietrznego" na plaży w Karwi (województwo pomorskie). Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora wyjaśnia sprawę. Pierwszą informację o obiekcie przekazała osoba postronna.
Zarzuty za planowanie zamachu na Tuska
66-latek, który został zatrzymany w związku z planowaniem zamachu między innymi na premiera Donalda Tuska, usłyszał dziewięć zarzutów, w tym zarzut dotyczący siłowego obalenia władzy państwowej - przekazała prokuratura.
Jak podali śledczy, w mieszkaniu Krzysztofa N. ujawniono improwizowane materiały wybuchowe. Planowany jest eksperyment procesowy, aby ustalić siłę rażenia tych ładunków.
Szokujące porównanie Mariusza Błaszczaka
Mariusz Błaszczak przekonywał, że mówienie o demokratycznym wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego to "sposób myślenia typowy dla państw totalitarnych". Na uwagę, że Maciej Berek został wybrany na sędziego TK zgodnie z prawem przez Sejm, odparł: - Przecież w Niemczech Hitler też został wybrany przez Niemców.
Rzecznik rządu Adam Szłapka zapytany w "Kropce nad i" w TVN24 o te słowa, odpowiedział: nie ma racji, bo demokratycznie wybrany Sejm zgodnie z konstytucją wybiera sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. - A na to, co on powiedział, spuśćmy zasłonę milczenia, bo to jest żenująco głupie - stwierdził.
Zgłoszenie o substancji i ewakuacja szkoły
Służby dostały zgłoszenie, że w Zespole Szkół Zawodowych "Mechanik" w Mińsku Mazowieckim doszło do rozpylenia nieznanej substancji. 11 uczniów uskarżało się na zawroty głowy i mdłości.
W rozmowie z reporterem TVN24 zastępca komendanta mińskiej straży pożarnej starszy brygadier Michał Kądziołka przyznał, że strażacy nie znaleźli na miejscu żadnej podejrzanej substancji.
Olbrzymie straty po cyberataku na supermarkety
Około 700 supermarketów we Francji zostało dotkniętych cyberatakiem wymierzonym w instalacje chłodnicze - poinformował w parlamencie minister gospodarki Roland Lescure.
Według prezesa grupy Les Mousquetaires Thierry Cotillard straty w wyniku tego incydentu w całym kraju mogą sięgnąć dziesiątek milionów euro.