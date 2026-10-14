Najważniejsze informacje Komisja Wenecka o TK, obiekt na plaży w Karwi, zarzuty za planowanie zamachu na Tuska Adam Styczek |

Żurek o opinii Komisji Weneckiej: prezydent może zaklinać Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Komisja Wenecka wydała opinię w sprawie ślubowania sędziów TK

Komisja Wenecka oceniła, że odebranie przez prezydenta ślubowania od osoby wybranej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ma "charakter ceremonialny". Jej zdaniem prezydent powinien "niezwłocznie" je odbierać, "nie roszcząc sobie prawa" do kontroli poprawności procesu, w którym dana osoba została wybrana.

W opinii Pałacu Prezydenckiego stanowisko Komisji Weneckiej w sprawie ślubowania sędziów TK "nie ma mocy prawnej". - Szanować opinię Komisji Weneckiej należy, natomiast i bez tego konstytucja jasno stanowi (normy prawne - red.) - komentował w "Faktach po Faktach" Paweł Kowal.

Nowi sędziowie TK Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

"Fragmenty bezzałogowego statku powietrznego" na plaży w Karwi

We wtorek wieczorem służby znalazły "fragmenty bezzałogowego statku powietrznego" na plaży w Karwi (województwo pomorskie). Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora wyjaśnia sprawę. Pierwszą informację o obiekcie przekazała osoba postronna.

Zarzuty za planowanie zamachu na Tuska

66-latek, który został zatrzymany w związku z planowaniem zamachu między innymi na premiera Donalda Tuska, usłyszał dziewięć zarzutów, w tym zarzut dotyczący siłowego obalenia władzy państwowej - przekazała prokuratura.

Jak podali śledczy, w mieszkaniu Krzysztofa N. ujawniono improwizowane materiały wybuchowe. Planowany jest eksperyment procesowy, aby ustalić siłę rażenia tych ładunków.

Szokujące porównanie Mariusza Błaszczaka

Mariusz Błaszczak przekonywał, że mówienie o demokratycznym wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego to "sposób myślenia typowy dla państw totalitarnych". Na uwagę, że Maciej Berek został wybrany na sędziego TK zgodnie z prawem przez Sejm, odparł: - Przecież w Niemczech Hitler też został wybrany przez Niemców.

Rzecznik rządu Adam Szłapka zapytany w "Kropce nad i" w TVN24 o te słowa, odpowiedział: nie ma racji, bo demokratycznie wybrany Sejm zgodnie z konstytucją wybiera sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. - A na to, co on powiedział, spuśćmy zasłonę milczenia, bo to jest żenująco głupie - stwierdził.

Zgłoszenie o substancji i ewakuacja szkoły

Służby dostały zgłoszenie, że w Zespole Szkół Zawodowych "Mechanik" w Mińsku Mazowieckim doszło do rozpylenia nieznanej substancji. 11 uczniów uskarżało się na zawroty głowy i mdłości.

W rozmowie z reporterem TVN24 zastępca komendanta mińskiej straży pożarnej starszy brygadier Michał Kądziołka przyznał, że strażacy nie znaleźli na miejscu żadnej podejrzanej substancji.

Olbrzymie straty po cyberataku na supermarkety

Około 700 supermarketów we Francji zostało dotkniętych cyberatakiem wymierzonym w instalacje chłodnicze - poinformował w parlamencie minister gospodarki Roland Lescure.

Według prezesa grupy Les Mousquetaires Thierry Cotillard straty w wyniku tego incydentu w całym kraju mogą sięgnąć dziesiątek milionów euro.