TO WARTO WIEDZIEĆ Raport komisji do spraw Pegasusa, kontrole w szkołach, zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlinków Oprac. Adam Styczek |

Podsumowanie prac komisji śledczej do spraw Pegasusa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Przemysław Piątkowski

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Raport komisji do spraw Pegasusa

Według ustaleń komisji śledczej, kontrolę nad systemem Pegasus i pozyskanymi z jego użyciem danymi sprawowała izraelska firma, a w 2022 roku odebrała licencję na oprogramowanie - poinformowała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka, która przypomniała, że komisja sporządziła zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec 11 osób.

Według ustaleń komisji Pegasus nigdy nie uzyskał wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a CBA nie wystąpiło do ABW o jej przeprowadzenie. Zdaniem komisji oznaczało to, że system był wykorzystywany bez spełnienia wymogów wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych poinformował, że z zawartej umowy dotyczącej zakupu systemu wynikało, że Polska nie mogła stosować go między innymi wobec numerów telefonicznych z Rosji czy Białorusi.

Tego o Pegasusie jeszcze nie słyszeliście. pic.twitter.com/etvhTE9EWa — Donald Tusk (@donaldtusk) October 12, 2026 Rozwiń Źródło: X

Kontrole w szkołach

Premier Tusk podczas odprawy z ministrami i przedstawicielami służb poinformował, że 10 tysięcy funkcjonariuszy pilnowało w niedzielę bezpieczeństwa w szkołach. Zapowiedział kontynuację prac w kolejnych dniach.

W odprawie wzięli udział przedstawiciele resortów: edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji, koordynator służb specjalnych oraz przedstawiciele służb. Narada została zwołana w związku z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji.

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Zatrzymania po pożarze stacji Starlinków

Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji, podejrzanych o podpalenie stacji Starlinków w Woli Krobowskiej - przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że nie ma "żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby".

"Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości" - skomentował premier Donald Tusk.

Łukasz Gibała zapowiada zwolnienia

Wybrany w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała pytany był w "Faktach po Faktach" w TVN24, kiedy będzie podejmował decyzje personalne w urzędzie. Przypomniano, że w kampanii wyborczej mówiło się, że będzie szybko zwalniał aktualnych urzędników.

- Będą zwolnienia, tylko że one będą dotyczyły osób na najwyższych stanowiskach - powiedział. Dodał, że mieszkańcy tego oczekują. - Wiele osób też do mnie podchodziło podczas kampanii, mówiło: "Panie Łukaszu, po tych dwudziestu kilku latach my chcemy realnej zmiany, bo rządy Aleksandra Miszalskiego były kontynuacją rządów Jacka Majchrowskiego. Oczekujemy świeżości" - mówił Gibała.

"Strategia zwycięstwa" na Warsaw Security Forum

Do Warszawy zjechali się przedstawiciele świata polityki, wojska, dyplomacji, przemysłu obronnego i środowisk eksperckich z 90 państw. W ramach Warsaw Security Forum rozmawia się o przyszłości NATO, wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, bezpieczeństwie wschodniej i północnej flanki Sojuszu oraz współpracy Europy z państwami Zatoki Perskiej.

Naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie generał Alexus Grynkewich w trakcie swojego wystąpienia przedstawił "strategię zwycięstwa". Podkreślił, że jeśli NATO zostanie zaatakowane, Sojusz jest "gotowy walczyć już dziś w nocy".

Cyberatak na supermarkety we Francji i Holandii

Setki sklepów zostały zmuszone do wyrzucenia żywności w związku z cyberatakiem na systemy chłodnicze. We Francji problem dotknął sieci supermarketów Intermarche, Super U i Carrefour.

Jak podała agencja Reuters, również sieć handlowa Ahold Delhaize, która ma największą w Holandii sieć supermarketów Albert Heijn i prowadzi znaczną część działalności w USA, poinformowała o "problemach z bezpieczeństwem" i w ramach środków ostrożności wyłączyła kilka systemów.