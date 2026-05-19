Polska

Szefowa MSZ Węgier odwołała ambasadora w Polsce

Węgry. Peter Magyar udziela wywiadu w publicznej telewizji
Węgierski ambasador w Polsce Istvan Ijgyarto został odwołany ze stanowiska - poinformowała minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban. "Nowy kierunek naszej polityki zagranicznej powinien być reprezentowany przez nowego wysłannika" - wyjaśniła.

Minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban ogłosiła w poniedziałek na platformach społecznościowych odwołanie węgierskiego ambasadora w Polsce, którym od 30 października 2024 roku był Istvan Ijgyarto.

"Stosunki polsko-węgierskie wkraczają w nową fazę. W najbliższych dniach przybędziemy do Polski z delegacją wysokiego szczebla, mając wspólny cel, jakim jest oparcie naszej współpracy na nowych fundamentach" - napisała Orban.

"Nowa era wymaga nowego podejścia. Dlatego też postanowiłam odwołać ambasadora Węgier w Warszawie, ponieważ uważam, że nowy kierunek naszej polityki zagranicznej powinien być reprezentowany przez nowego wysłannika, który będzie w stanie wiarygodnie i konsekwentnie go realizować w nadchodzącym okresie" - ogłosiła szefowa węgierskiej dyplomacji.

"Wracamy do normalności". Jest decyzja Magyara

Maygar w Polsce

Premier Węgier Peter Magyar odbędzie w tym tygodniu swoją pierwszą zagraniczną podróż w roli szefa węgierskiego rządu. We wtorek przybędzie do Krakowa, następnie uda się do Warszawy, a wizytę w Polsce zakończy w Gdańsku.

Magyar ma się w Polsce spotkać z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim, byłym prezydentem Lechem Wałęsą oraz metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem. Po opuszczeniu Polski węgierski premier pojedzie do Wiednia.

