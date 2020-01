Szefowa Kancelarii Sejmu nie stawi się w sądzie w Olsztynie. "Wysłałam usprawiedliwienie"

Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska zapowiedziała, że nie stawi się w sądzie w Olsztynie na wezwanie sędziego Pawła Juszczyszyna, który chciał zapytać ją, dlaczego nie udostępniła mu list poparcia do nowej KRS. Powodem jej nieobecności ma być obowiązek stawienia się na posiedzeniu jednej z sejmowych komisji. - Uzasadniłam to, wysłałam swoje usprawiedliwienie - powiedziała Kaczmarska.

Sędzia Paweł Juszczyszyn wydał 2 stycznia postanowienie, w którym wezwał szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską do osobistego stawiennictwa w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Sędzia chciał osobiście zapytać, dlaczego nie wykonała ona polecenia sądu dotyczącego nadesłania list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

"Jeżeli nie będzie to możliwe, nie zlekceważymy tego wezwania"

Formalnie powód wezwania Kaczmarskiej nazwano "celem wysłuchania co do zasadności odmowy przedstawienia dokumentów, do których została zobowiązana postanowieniem sądu z 20 listopada 2019". Wezwanie dla Kaczmarskiej 7 stycznia trafiło do Kancelarii Sejmu. Rozprawa zaplanowana na 24 stycznia będzie jawna. Agnieszka Kaczmarska pytana 13 stycznia, czy stawi się w sądzie w Olsztynie, odpowiedziała wówczas, że "jeżeli jej tylko pozwoli czas i obowiązki służbowe, stawi się osobiście".

- Jeżeli nie będzie to możliwe, nie zlekceważymy tego wezwania i przedstawiciel Kancelarii Sejmu umocowany prawnie pojedzie do Olsztyna. Szanujemy to wezwanie - zapewniała szefowa Kancelarii Sejmu.

"Wysłałam swoje usprawiedliwienie"

Jednak w czwartek Kaczmarska w rozmowie z dziennikarzami poinformowała, że nie pojedzie do Olsztyna na rozprawę, ponieważ musi w tym czasie uczestniczyć w posiedzeniu sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Powiedziała, że nie ma możliwości wpłynięcia na zmianę terminu posiedzenia komisji.

- Uzasadniłam to, wysłałam swoje usprawiedliwienie do pana sędziego [Juszczyszyna - przyp. red.], mam nadzieję, że zostanie ono uwzględnione - tłumaczyła szefowa Kancelarii Sejmu. Na uwagę jednej z dziennikarek, że takie zachowanie może być odebrane jako lekceważenie sądu, odparła: - Nigdy nie lekceważę sądu.

Chciał sprawdzić, czy sędzia był uprawniony do orzekania

Rozprawa będzie się toczyła w ramach rozpoznawania apelacji w sprawie cywilnej. Sędzia Paweł Juszczyszyn nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Argumentował, że chciał sprawdzić, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji.

29 listopada 2019 roku Kancelaria Sejmu skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie wniosek o uchylenie postanowienia nakazującego jej przedstawienie zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków nowej KRS.

We wtorek, 21 stycznia sędzia Juszczyszyn przyjechał do Warszawy, aby osobiście obejrzeć listy poparcia członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Jednak jego delegacja do stolicy została rano wycofana przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie i członka nowej KRS Macieja Nawackiego, który specjalnie w tym celu przerwał urlop. W rezultacie Juszczyszynowi nie pokazano żadnych dokumentów.

