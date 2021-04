Sprawa odpowiedzialności zawodowej doktora Grzesiowskiego "na etapie czynności sprawdzających"

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej bada, czy są podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie doktora Pawła Grzesiowskiego - wynika z odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Ukarania eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19 chce Krzysztof Saczka, pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego, zarzucając mu popełnienie przewinienia lekarskiego.

Krzysztof Saczka, pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego, skierował na początku kwietnia do Naczelnej Izby Lekarskiej pismo, w którym oskarża doktora Pawła Grzesiowskiego , eksperta NIL do spraw walki z COVID-19, między innymi o wprowadzanie opinii publicznej w błąd i "oczernianie instytucji państwowych", w tym sanepidu.

GIS zarzucił naruszenie Kodeksu Etyki Lekarskiej

W odpowiedzi udzielonej RPO Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej potwierdził, że do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej wpłynęło zawiadomienie od Głównego Inspektora Sanitarnego "o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego przez doktora Pawła Grzesiowskiego". Dodał, że prezes NRL skierował je "zgodnie z właściwością" do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Zawiadomienie nie zawiera wniosku o pozbawienie prawa wykonywania zawodu

"Gwoli ścisłości, mając na uwadze niektóre nie w pełni ścisłe doniesienia medialne, wskazuję, że skierowane do Naczelnej Izby Lekarskiej zawiadomienie nie zawiera wniosku o orzeczenie kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza, która jest jedną (najbardziej dolegliwą) z kar, jakie mogą orzekać sądy lekarskie" – napisał dr Wrona.

Jak wskazano, postępowanie jest na etapie czynności sprawdzających, czyli jeszcze przed podjęciem decyzji, czy istnieją w tej sprawie podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Na obecnym etapie dr Grzesiowski nie został wezwany ani do złożenia zeznań w charakterze świadka, ani do złożenia wyjaśnień w charakterze lekarza, którego dotyczy postępowanie.