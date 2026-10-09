Fakty po Faktach Szef policji: na filmie 15-latka widać, jak w pewnym momencie uświadamia sobie, co zrobił Filip Czerwiński |

Marek Boroń: na nagraniu z kamery 15-latka widać, jak w pewnym momencie uświadamia sobie, co zrobił Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W czwartek w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem 15-latek zaatakował ostrym narzędziem pracowników szkoły podstawowej. W wyniku odniesionych ran zmarła 37-letnia woźna. Dyrektor placówki i nauczycielka, którzy powstrzymali napastnika, zostali ranni.

Jeszcze tego samego dnia premier Donald Tusk poinformował, że sprawca miał "kask z kamerką", którą chciał nagrywać swój czyn. W piątek komendant główny policji Marek Boroń potwierdził, że nagranie powstało. - Widziałem ten film. Ten film jest drastyczny. Drastyczny z dwóch powodów - ocenił.

- Po pierwsze, na tym filmie widać, jak ten młody chłopiec przygotowuje się do tego czynu. Jak jest nabuzowany. I w momencie, kiedy wchodzi do tej szkoły, jak zadaje ciosy, jak reaguje, i w pewnym momencie uświadamia sobie, co zrobił. I widzimy w nim również dziecko pogubione, opuszczone, które potrzebuje pomocy realnej - przekazał Boroń.

Boroń: mamy problem z brakiem relacji i miłości

Prowadząca program Anita Werner zapytała swojego gościa o relację dyrektora szkoły Krzysztofa Ochmańskiego, który powiedział dziennikarzom, że zdołał nakłonić 15-latka do zaprzestania ataku, a w trakcie rozmowy z nim chłopiec poprosił go o pomoc i chciał, żeby go przytulić.

- Myślę, że tutaj nie będę odkrywczy. (...) Mamy problem z psychiatrią, z psychiatrią wśród osób młodocianych, z poczuciem opuszczenia, z brakiem relacji i miłości. Jedną z podstaw piramidy Maslowa jest bezpieczeństwo i miłość. My te dzieci pozbawiliśmy tych właśnie dwóch cech - skomentował komendant.

Według szefa policji "wprowadziliśmy dzieci do sieci bez żadnej kontroli". - Tam jest pornografia, tam jest przemoc, tam są patostreamerzy i tak naprawdę nie wiemy, co nasze dzieci tam oglądają, kto je inspiruje do działania - wskazał.

- To jest challenge dla dorosłych. Bądźmy odpowiedzialni. Budujmy kompetencje poprzez opiekę również nad młodocianymi, bo sieć dzisiaj to nie tylko dobro, ale i zagrożenie. Zadbajmy o to, żeby młodzież w końcu nam wszystkim uwierzyła, że chcemy opiekować się nimi i dbać o ich bezpieczeństwo, również w tej sieci. Bo coś utraciliśmy, a na pewno utraciliśmy kontakt z tą młodzieżą - ocenił komendant.

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"Krwawy piątek" i "wątek rosyjski"

Boroń jeszcze raz, podobnie jak wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński, zdementował doniesienia o "krwawym piątku".

- Dzisiaj nie mamy takich informacji, aby ten challenge się miał odbyć - poinformował szef policji. Dodał, że służby cały czas zbierają informacje w sprawie tych doniesień. - Czy to była dezinformacja, czy manipulacja, nad tym też pracujemy - zapewnił.

Nie potwierdził też - póki co - "wątku rosyjskiego" w "akcji dezinformacyjnej". O możliwości takiego scenariusza mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Jest jeszcze za wcześnie, żebyśmy mówili o tym, czy jest wątek rosyjski, bo liczba choćby nawet tych osób zatrzymanych jest znaczna. W związku z powyższym będziemy weryfikowali wszystkie materiały czy sieć, ale również nośniki, którymi oni się posługiwali, czy nie byli właśnie inspirowani - wskazał Boroń.

W popołudniowym komunikacie policji przekazano, że do godziny 17 zanotowano 172 zdarzenia i zatrzymano 59 osób. W TVN24 Marek Boroń podał tę samą liczbę zatrzymanych, ale mówił o 179 zdarzeniach. Poinformował też, że od dorosłych, jak i młodzieży, do policji wpłynęło ponad 300 zgłoszeń. - A myślę, że z każdą godziną będzie ich coraz więcej - dodał.

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