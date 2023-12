Paweł Wojtunik: komendant Jarosław Szymczyk zostawia policję w kryzysie finansowym, kadrowym i wizerunkowym

- Komendant Szymczyk zostawia policję w pewnym kryzysie finansowym, kadrowym, a na pewno w potężnym kryzysie wizerunkowym. Do tego kryzysu wizerunkowego niestety przyczyniło się zdarzenie z granatnikiem, którego nie da się bronić - ocenił Wojtunik.

Zdaniem gościa TVN24 "nigdy w historii powojennej policja nie zbliżyła się tak do polityków i nie była tak upolityczniona, jak w ostatnim czasie". - Wielu obserwatorów, wielu byłych, ale również obecnych policjantów, mogło mieć wielokrotnie niesmak i widzieć, że to hasło "pomagamy i chronimy" może dotyczyć jedynie jednej partii politycznej: PiS-u - skomentował były szef CBA.

W ocenie Wojtunika "niewątpliwie z policją stało się coś złego, czego zwieńczeniem są chociażby tragiczne historie - czy to z Andrychowa, czy bezprecedensowa śmierć, zastrzelenie dwóch policjantów na służbie we Wrocławiu".

Wojtunik: podwyżki "na odejście" są niesmaczne

- Podwyżki dodatków służbowych na odejście mogą być traktowane jako skandaliczne, w szczególności przez szergowych policjantów. Dla nich są to kwoty niewyobrażalne. Te podwyżki mają bardzo korupcjogenny charakter, ponieważ dodatek służbowy policjant dostaje po to, aby był lepiej motywowany do służby - wyjaśniał Wojtunik. Jego zdaniem podwyki "na odejście" są "niesmaczne".