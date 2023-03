Donald Tusk proponuje "babciowe"

Proponujemy "babciowe" 1500 złotych miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy - ogłosił w Częstochowie szef PO Donald Tusk. Tłumaczył, że chodzi o to, żeby "uhonorować wysiłek polskich kobiet".

Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk spotkał się w czwartek z mieszkańcami Częstochowy. W trakcie spotkania przedstawił jeden z punktów programu Platformy Obywatelskiej.

- Pomyślałem sobie, że tu, w Częstochowie, w dniu, w którym znowu otworzyła się szansa dla rodzin czekających na swoje dzieci dzięki temu społecznemu projektowi ustawy (w sprawie in vitro - red.), żeby ogłosić kolejny punkt programu KO. Nazwaliśmy go, żeby łatwiej się o tym dyskutowało, "babciowe" - ogłosił.

- Mamy po najważniejszych pierwszych tygodniach i miesiącach bardzo często chciałyby wrócić do pracy. Chciałyby, ale nie mogą, bo żeby pójść do pracy po urlopie macierzyńskim, czy nawet w jego trakcie, jeśli chcą, to nie mogą głównie dlatego, ponieważ nie ma z kim zostawić dziecka, albo nie ma pieniędzy na to, żeby zapłacić za żłobek. Ponad 50 procent mam nie wraca do pracy po urlopie macierzyńskim, mimo że 92 procent mam mówi: "chciałabym wrócić do pracy" - mówił.

Zauważył przy tym, że "jeśli ta przerwa w pracy ma trwać dwa, trzy lata, to często zamienia się w dożywotnią przerwę, traci się kwalifikacje". - Proponujemy to "babciowe" 1500 złotych miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy - podsumował.

Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Częstochowy TVN24

Tusk tłumaczył, że jego zdaniem "w Polsce trzeba znowu, na cały głos, powiedzieć jedną, oczywistą prawdę, która gdzieś zanikła w ciągu ostatnich lat, że ludziom powinno się dobrze powodzić dlatego, że pracują".

- Nie może być tak, że ktoś, kto ciężko pracuje, kto wkłada całe swoje serce w to, to jego pasja i jest w tym dobry, wcześniej zainwestował w swoje wykształcenie, nie ma z tego tytułu żadnej premii i to, co dostanie, będzie jakąś łaską ze strony partii, która postanowiła decydować o wszystkim: od łóżka, przez narodziny dziecka, po zarobki - zaznaczył. - Ludzie po to decydują się na pracę, żeby samemu być odpowiedzialnym za swoje życie - dodał.

Wyjaśniał, że te 1500 złotych jest po to, by "uhonorować wysiłek polskich kobiet". - Zobaczcie, w ilu polskich rodzinach, jakie byłoby to sprawiedliwe, gdyby rodzina mogła uhonorować wysiłek babć. Tu nie chodzi o to, żeby dawać pieniądze, ale powiedzieć: "Zobacz, babciu. Ty nam pomagasz i to w dwójnasób, bo mamy też środki i tymi środkami możemy się z tobą podzielić" - opisywał.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akw/kab

Źródło: TVN24