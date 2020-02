Obok polityków PiS, wśród okrzyków "zwyciężymy". Szef nowej KRS na gali "Gazety Polskiej"

Szef nowej KRS bije brawo wśród okrzyków zgromadzonych

Po odebraniu wyróżnienia przemawiał Jarosław Kaczyński. Nawiązał między innymi do rozpoczętej kampanii prezydenckiej, mówiąc, że "mamy siły", by zwyciężać. Prezes PiS przekonywał także, że są różne elementy tej siły.

- Wasz ruch, szanowni państwo, jest także bardzo ważnym elementem tej siły - zwrócił się do zebranych. - Ale jeśli na coś patrzę ze szczególnym optymizmem, ze szczególną nadzieją, to jest to, że mamy wielu ludzi wybitnie zdolnych, zdeterminowanych, ludzi młodych (...). To jest nasza nadzieja - mówił Kaczyński. - To jest nasza pewność, że prędzej czy później ta walka o Polskę i walka o wartości, o europejską cywilizację, której jesteśmy bardzo ważną częścią, zostanie zwyciężona - kontynuował.