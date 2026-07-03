Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szef Naczelnej Rady Lekarskiej: już trzy razy prosiłem premiera o spotkanie

|
Łukasz Jankowski
Jankowski: trzy razy już prosiłem pana premiera o spotkanie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dzisiaj bezsilni stajemy i mówimy, że nie mamy z kim rozmawiać - stwierdził w "Jeden na jeden" w TVN24 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Zaznaczył, że "konfrontacja nikomu nie służy", a "byłoby łatwiej", gdyby prowadzić rozmowy o obecnej sytuacji lekarzy. Jak dodał, trzy razy prosił premiera o spotkanie.

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk odniósł się do kwestii zarobków lekarzy i ich czasu pracy. - Nie chcę rzucać tutaj mocnych słów, ale do tej pory miałem raczej poczucie, że - ja to rozumiem, ale to mi nie ułatwia pracy - reprezentanci środowiska lekarskiego raczej stawali na głowie, żeby koncentrować się na ochronie uprzywilejowanej pozycji niektórych lekarzy, a nie na realnej kontroli i zmianie stanu życia - mówił wówczas. Dodał, że "jest gotów do rozmowy z każdym, kto chce naprawić ten system, a nie będzie rozmawiał z tymi, którzy za wszelką cenę chcą utrzymać ten system".

Jankowski: trzy razy prosiłem premiera o spotkanie

O tę wypowiedź został zapytany w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. - Mogę tylko nad tym ubolewać. Myślę, że w bezpośredniej rozmowie udałoby się bardzo szybko panu premierowi wyjaśnić nasze rzeczywiste intencje. Trzy razy już prosiłem pana premiera o spotkanie, ostatnio wczoraj - powiedział.

Jak dodał, "napisał wprost w piśmie, że intencją jest przedstawienie propozycji środowiska lekarskiego na poprawę sytuacji i ich omówienie w dialogu". - Myślę, że konfrontacja nikomu nie służy, a gdybyśmy rozmawiali, byłoby łatwiej. Dzisiaj my bezsilni stajemy i mówimy, że nie mamy z kim rozmawiać - przekazał.

Na uwagę, że przez ostatnie lata poprawiła się sytuacja finansowa lekarzy, ale nie sytuacja pacjentów, Jankowski przyznał: - Mam również takie przekonanie, że pensje lekarzy (...) dostosowały się do średniej europejskiej. Rzeczywiście większość lekarzy zarabia dzisiaj godnie.

Zbieranie danych o zarobkach medyków. "Ustawa nie była konsultowana publicznie"

Jankowski był też pytany o powód sprzeciwu wobec przyjętego przez rząd w tym miesiącu projektu ustawy, która umożliwia zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) otrzymuje ze szpitali i przychodni zanonimizowane informacje o wynagrodzeniach. Tym samym nie może przypisać wysokości zarobków z różnych form zatrudnienia lub w różnych podmiotach do jednej osoby.

- Jesteśmy za jawnością wynagrodzeń, ale przeciwko zapisowi ustawy, który mówi, że minister może użyć naszych danych do celów innych, wskazanych właściwie przez siebie. Mamy bardzo złe doświadczenia po sprawie ministra [Adama - red.] Niedzielskiego i ujawnienia naszych danych. Ustawa nie była konsultowana publicznie - powiedział Jankowski.

CZYTAJ WIĘCEJ: Były minister zdrowia prawomocnie skazany za ujawnienie danych medycznych

Przekazał, że zapytał Urząd Ochrony Danych Osobowych, czy ustawa jest zgodna z przepisami RODO. Jak zaznaczył, "urząd ma poważne wątpliwości, ale nie był pytany o zdanie".

Dalsza część rozmowy wkrótce.

OGLĄDAJ: Jawność zarobków lekarzy. "Nie ma od tego odwrotu"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
Podcast polityczny
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Tagi:
LekarzeNarodowy Fundusz Zdrowia
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Czterokrotny triumfator Tour de France potwierdził zakończenie kariery
EUROSPORT
Trener wykorzystywał swojego podopiecznego. Sąd zaostrzył karę (zdjęcie ilustracyjne)
Żołnierz skazany za handel narkotykami
Kraków
imageTitle
Cristiano Ronaldo dołączył do najlepszych strzelców mundiali
EUROSPORT
Trąba wodna nad jeziorem Bodeńskim
Ludzie wybiegali z restauracji i sklepów, aby ją zobaczyć
METEO
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
"Natychmiastowa reakcja sił zbrojnych". Rynek ropy reaguje na ostrzeżenie Iranu
BIZNES
Bąkiewicz przed sądem "za znak Polski Walczącej"? No nie
FAŁSZBąkiewicz przed sądem "za znak Polski Walczącej"? No nie
Michał Istel
Egzamin ósmoklasisty w szkole podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim
Egzamin ósmoklasisty. Tu sprawdzisz wyniki
Polska
mieszkania bloki shutterstock_2688919285_1
Koniec mieszkaniowego boomu? Popyt na własne M ostro w dół
BIZNES
Mężczyzna podpalił kobietę w Opolu
"Oblał ją łatwopalną cieczą i podpalił". Nowe ustalenia policji
Opole
imageTitle
Program piątkowych meczów mundialu. Kto dzisiaj zagra i o której godzinie?
EUROSPORT
imageTitle
Potęgi awansowały na mundialu. Nie obyło się bez kontrowersji
EUROSPORT
Samochód miał urwany zderzak
Jechał dużo za szybko i bez zderzaka. "Chciał autem wyrwać korzeń drzewa"
WARSZAWA
Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Pies uratował psa, a ona wezwała służby. "Ich oczy wołały o pomoc"
METEO
Pożar na statku zacumowanym przy Nabrzeżu Szczecińskim w Gdańsku wybuchł w czwartek wieczorem
Pożar statku w Gdańsku. Gaszą go też z wody
Trójmiasto
41 min
pc
AI wyruguje pisarzy? "Boję się, że zaleje świat szmirą"
Czas przyszły
Burza, ulewy
Pomarańczowe alarmy dla dwóch województw
METEO
imageTitle
Sekretarz stanu USA: nasi piłkarze zostali wyrolowani
EUROSPORT
pap_20240609_39K
Le Pen czy Bardella? "Francuska skrajna prawica rozpoczyna taniec sukcesji"
Świat
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Kumulacja w Lotto rośnie do pięciu milionów złotych
BIZNES
Monako. Wejście do budynku w Monako, gdzie w wyniku eksplozji ranne zostały trzy osoby
Kto stoi za zamachem w Monako? Nowe informacje o sprawcy
Świat
Mel Gibson i Danny Glover w filmie "Zabójcza broń" - od tego filmu zaczęła się światowa kariera Gibsona (fot. materiały dystrybutora)
Danny Glover ujawnił swoją chorobę. "Potrafię z tym żyć"
Kultura i styl
Skutki zmian klimatu dotykają najmłodszych
"Pilne działania" i stan wyjątkowy. Przez El Nino
Świat
Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski
Decyzja w sprawie Ziobry, Sikorski spotka się z Sybihą, atak na Kijów
TO WARTO WIEDZIEĆ
38 min
Maciej Musiał i Monika Olejnik
Musiał o Hollywood i poszukiwaniu siebie. "Wiedziałem, że będę chciał działać w ten sposób"
Monika Olejnik. Otwarcie
Szwajcaria
Pełna kontrola i pewny awans Szwajcarii
EUROSPORT
imageTitle
Chorwatów załatwiła nowoczesna technologia. FIFA wyjaśnia
EUROSPORT
Portugalia Cristiano Ronaldo
Gol Ronaldo, rezerwowy bohaterem. Portugalia w euforii
EUROSPORT
Żołnierze amerykańscy w Kompleksie Głębokie (Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko),
Nowe informacje o żołnierzach USA w Polsce. "To nie jest w ogóle kwestionowane"
Polska
Akcja służb w Ustce (Pomorskie)
Samochód uderzył w dyskont w Ustce
Trójmiasto
GettyImages-2284381481
Hiszpańska klątwa zdjęta. Jest wyczekany awans
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica