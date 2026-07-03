Polska Szef Naczelnej Rady Lekarskiej: już trzy razy prosiłem premiera o spotkanie Kamila Grenczyn |

Jankowski: trzy razy już prosiłem pana premiera o spotkanie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk odniósł się do kwestii zarobków lekarzy i ich czasu pracy. - Nie chcę rzucać tutaj mocnych słów, ale do tej pory miałem raczej poczucie, że - ja to rozumiem, ale to mi nie ułatwia pracy - reprezentanci środowiska lekarskiego raczej stawali na głowie, żeby koncentrować się na ochronie uprzywilejowanej pozycji niektórych lekarzy, a nie na realnej kontroli i zmianie stanu życia - mówił wówczas. Dodał, że "jest gotów do rozmowy z każdym, kto chce naprawić ten system, a nie będzie rozmawiał z tymi, którzy za wszelką cenę chcą utrzymać ten system".

Jankowski: trzy razy prosiłem premiera o spotkanie

O tę wypowiedź został zapytany w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. - Mogę tylko nad tym ubolewać. Myślę, że w bezpośredniej rozmowie udałoby się bardzo szybko panu premierowi wyjaśnić nasze rzeczywiste intencje. Trzy razy już prosiłem pana premiera o spotkanie, ostatnio wczoraj - powiedział.

Jak dodał, "napisał wprost w piśmie, że intencją jest przedstawienie propozycji środowiska lekarskiego na poprawę sytuacji i ich omówienie w dialogu". - Myślę, że konfrontacja nikomu nie służy, a gdybyśmy rozmawiali, byłoby łatwiej. Dzisiaj my bezsilni stajemy i mówimy, że nie mamy z kim rozmawiać - przekazał.

Na uwagę, że przez ostatnie lata poprawiła się sytuacja finansowa lekarzy, ale nie sytuacja pacjentów, Jankowski przyznał: - Mam również takie przekonanie, że pensje lekarzy (...) dostosowały się do średniej europejskiej. Rzeczywiście większość lekarzy zarabia dzisiaj godnie.

Zbieranie danych o zarobkach medyków. "Ustawa nie była konsultowana publicznie"

Jankowski był też pytany o powód sprzeciwu wobec przyjętego przez rząd w tym miesiącu projektu ustawy, która umożliwia zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) otrzymuje ze szpitali i przychodni zanonimizowane informacje o wynagrodzeniach. Tym samym nie może przypisać wysokości zarobków z różnych form zatrudnienia lub w różnych podmiotach do jednej osoby.

- Jesteśmy za jawnością wynagrodzeń, ale przeciwko zapisowi ustawy, który mówi, że minister może użyć naszych danych do celów innych, wskazanych właściwie przez siebie. Mamy bardzo złe doświadczenia po sprawie ministra [Adama - red.] Niedzielskiego i ujawnienia naszych danych. Ustawa nie była konsultowana publicznie - powiedział Jankowski.

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Przekazał, że zapytał Urząd Ochrony Danych Osobowych, czy ustawa jest zgodna z przepisami RODO. Jak zaznaczył, "urząd ma poważne wątpliwości, ale nie był pytany o zdanie".

Dalsza część rozmowy wkrótce.

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