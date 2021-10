Szef polskiej dyplomacji "zmuszony do ograniczenia aktywności"

czytaj dalej

W okresie od lipca do września 2021 liczba nieobsadzonych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii osiągnęła poziom 1,1 miliona. Jest to kolejny rekordowy wynik, po danych z okresu od czerwca do sierpnia - poinformował brytyjski urząd statystyczny ONS. Natomiast stopa bezrobocia na Wyspach spadła do 4,5 procent.