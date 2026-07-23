Polska Radosław Sikorski o PiS: chciałbym, żeby były co najmniej dwa Oprac. Mikołaj Stępień |

Radosław Sikorski: PiS kocham tak bardzo, że chciałbym aby były co najmniej dwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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W czwartek, czyli w dniu, w którym mija termin ultimatum, prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z byłym premierem Mateuszem Morawieckim.

Radosław Sikorski, zapytany o sytuację w PiS, powiedział, że może udzielić "osobistego komentarza". - Co prawda nigdy nie byłem w PiS-ie, ale PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa - oznajmił Sikorski.

Szef MSZ Radosław Sikorski na konferencji prasowej Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Ultimatum w Prawie i Sprawiedliwości

W ubiegłym tygodniu komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości podjął uchwałę, zgodnie z którą każdy parlamentarzysta ugrupowania - pod groźbą wykluczenia z partii - musi złożyć deklarację o braku przynależności do "prowadzących działalność polityczną" stowarzyszeń w ramach ugrupowania. Ultimatum dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył Morawiecki.

Ostateczny termin złożenia deklaracji mija dziś o północy. Dotychczas - jak przekazał w RMF FM poseł Jacek Sasin - takie oświadczenie złożyło około 150 posłów. Podkreślił ponadto, że konsekwencją niezłożenia deklaracji o lojalności wobec partii będzie rezygnacja z członkostwa w partii, a także równoczesne wystąpienie z klubu parlamentarnego.

Przed spotkaniem z Kaczyńskim Morawiecki opublikował na platformie X nagranie, w którym podkreślił, że jest w PiS.

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