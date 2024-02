"Proszę przywódców polskiej prawicy, żeby wykorzystali swoje wpływy"

Tsahkna: Ukraina nie walczy dla nas, ale zamiast nas

Mówił, że jeśli wszyscy sojusznicy przystąpiliby do tego pomysłu, to dałoby to w sumie 120 mld euro. To - jak mówił - byłoby wystarczające, aby Ukraina mogła wypchnąć agresora ze swojego terytorium i wygrać wojnę.

Sikorski o słowach Trumpa: NATO to nie firma ochroniarska

- Po drugie, przestrzegam naszych nacjonalistów przed wyobrażaniem sobie, że gdyby miało dojść do tego, co opisuje kandydat Trump, to Polski to nie dotyczy. Czytamy w naszej prawicowej prasie, że tak naprawdę to jest skierowane do naszych zachodnich sąsiadów. Tylko geografia jest nieubłagana, jeśli Armia Czerwona miałaby, zgodnie z propozycją, robić co chce u naszych zachodnich sąsiadów, to najpierw musiałaby tam dotrzeć, nie byłoby to korzystne dla naszego kraju - powiedział Sikorski.