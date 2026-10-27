Sikorski zwrócił się do Nawrockiego. "To rola protokolarna a nie sprawcza"
Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz był pytany we wtorek w Polsat News, kiedy prezydent wręczy Andrzejowi Domańskiemu akt powołania na wicepremiera. - Kiedy pan premier Donald Tusk skieruje do prezydenta wniosek w sprawie kolejnej zmiany w rządzie, wówczas w ramach jednej uroczystości dojdzie do aktu powołania wicepremiera Andrzeja Domańskiego i nowego ministra zastępującego panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz - odparł Leśkiewicz.
Niedługo później szef MSZ Radosław Sikorski odniósł się do sprawy za pośrednictwem portalu X. "Przypominam, że tryb powołania na ambasadora jest podobny do trybu powołania wicepremiera. Prezydent powołuje na wniosek, a nie wedle własnego widzimisię. Jest to rola protokolarna a nie sprawcza" - napisał Sikorski.
Spór o nominacje ambasadorskie
Chodzi o 46 wniosków z nominacjami ambasadorskimi, które czekają na podpis prezydenta. Zgodnie z artykułem 39 ustawy o służbie zagranicznej ambasadorzy są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek ministra spraw zagranicznych, zaakceptowany przez szefa rządu.
Spór na linii MSZ-prezydent został zapoczątkowany w 2024 roku, w trakcie kadencji Andrzeja Dudy. W marcu 2024 roku minister Sikorski zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur - zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu - zostanie wycofanych.
W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci niemający statusu ambasadorów, pozostają oni w randze chargé d'affaires. Prowadzone przez Nawrockiego i Sikorskiego rozmowy w tej sprawie nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu. Obie strony oskarżają się wzajemnie o fiasko negocjacji.