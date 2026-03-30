Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szef MSZ Niemiec: nic nie cofnie cierpień, które sprowadziliśmy na Polskę

|
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul
Johann Wadephul, szef niemieckiego MSZ: wojna w Ukrainie pozostaje największym wyzwaniem dla Europy
Źródło: TVN24
Wojna w Ukrainie pozostaje największym wyzwaniem dla pokoju w Europie i dlatego pomoc dla Kijowa jest koniecznością - powiedział minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul po spotkaniu z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. Przed wizytą Wadephul wydał oświadczenie o odpowiedzialności Niemiec za cierpienia Polski w czasie II wojny światowej.

Radosław Sikorski i Johann Wadephul spotkali się w poniedziałek w Międzynarodowym Domu Spotkań Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego w Krzyżowej na Dolnym Śląsku. Spotkanie to, zaznaczyło MSZ, wpisuje się w obchody 35. rocznicy Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który stworzył podwaliny partnerstwa między Polską a Niemcami.

Szef MSZ Niemiec podkreślił po spotkaniu, że największym wyzwaniem dla pokoju i wolności w Europie pozostaje "rosyjska wojna przeciwko Ukrainie". - Wiemy, że nasz sąsiad jest atakowany i dlatego stoimy razem wspólnie z Ukrainkami i Ukraińcami - powiedział Wadephul.

Podkreślił, że Rosja codziennie prowadzi masowe ataki rakietowe na ukraińskie miejscowości, a "do tego dochodzi ryzyko, że eskalacja na Bliskim Wschodzie odwróci uwagę międzynarodowego wsparcia od Ukrainy i sprzyjać będzie Rosji na rynkach energetycznych".

- Nasza wspólna odpowiedź na to jest jasna: nie cofniemy się ani o krok. Stoimy całkowicie po stronie Ukrainy. A tutaj, w Krzyżowej jest szczególnie oczywiste, że zdecydowane wsparcie Ukrainy w jej walce o wolność jest nie tylko koniecznością z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa, ale jednocześnie nieuniknioną konsekwencją naszej historii - podkreślił szef MSZ Niemiec.

Minister o "niewyobrażalnych cierpieniach", które Niemcy sprowadzili na Polskę

W oświadczeniu przed podróżą do Polski Wadephul stwierdził, że "nic nie jest i nigdy nie będzie w stanie cofnąć niewyobrażalnych cierpień, które my Niemcy sprowadziliśmy na Polskę za sprawą wojny i okupacji".

- Przejęliśmy jednocześnie odpowiedzialność, by ten najstraszliwszy rozdział nie stał się nigdy ostatnim słowem naszej bardzo ściśle powiązanej ze sobą historii - przekazał szef niemieckiej dyplomacji.

Zdaniem Wadephula polsko-niemiecką "odpowiedzią na spustoszenia przeszłości jest zaangażowanie na rzecz Europy zjednoczonej w pokoju i bezpieczeństwie", a odpowiedzialnością Niemców "nieustawanie nigdy w tym zaangażowaniu, aby przy wszystkim, co nas dzieli, zawsze szukać tego, co nas łączy".

- Krzyżowa uświadamia nam, jak wielkie znaczenie w tych poszukiwaniach obok wsparcia ze strony państwa mają osobiste zaangażowanie obywatelek i obywateli oraz odważne decyzje pojedynczych osób - oświadczył szef MSZ Niemiec.

Rocznica polsko-niemieckiego traktatu

Odnotowując, że w tym roku obchodzona jest 35. rocznica podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Wadephul stwierdził, że to okazja, by "spojrzeć wstecz na imponującą drogę pojednania". Jak zauważył, "droga ta nigdy nie była tylko decyzją polityczną", lecz "wspólnie kroczyli nią i kroczyć nią będą odważne obywatelki i odważni obywatele w Polsce i w Niemczech".

- W czasach, gdy relacje polsko-niemieckie spotykają się z nowymi wyrazami wrogości, chcę poprzez moją wizytę świadomie dać wyraz przyjaźni i więzi, które łączą nasze kraje - oznajmił Wadephul.

- Jestem bowiem przekonany, że od tej polsko-niemieckiej jedności, od tego zdecydowanego działania na rzecz pokoju i wolności zależy dzisiaj więcej niż kiedykolwiek wcześniej od chwili zakończenia II wojny światowej. W Ukrainie rozstrzygnie się, czy europejski ład pokojowy przetrwa, czy też powrócimy do najmroczniejszych czasów naszego kontynentu - dodał, podkreślając, że Berlin i Warszawa stanowczo wspierają Ukrainę w jej obronie przed rosyjską agresją.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Maciej Kulczyński

Udostępnij:
Tagi:
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

