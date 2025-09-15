Logo strona główna
Polska

Sikorski rozmawiał z szefem chińskiego MSZ. "Zwrócił uwagę na działania Rosji"

Pruszków, 15.09.2025, wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski oraz minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wang Yi
Rzecznik MSZ: zwróciliśmy uwagę chińskim partnerom na destrukcyjne działania rosyjskie
Źródło: TVN24
Szef MSZ Chin Wang Yi spotkał się w poniedziałek przed południem z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Resort przekazał, że Sikorski "zwrócił uwagę na działania Rosji w Ukrainie i na granicy z Białorusią, podkreślając rolę Chin w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego".
Kluczowe fakty:
  • Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi w poniedziałek składa wizytę w Warszawie.
  • MSZ przekazało, że Radosław Sikorski "zwrócił uwagę na działania Rosji w Ukrainie i na granicy z Białorusią, podkreślając rolę Chin w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego".
  • Wizyta odbywa się w czasie trwających rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych "Zapad-2025". Z ich powodu polski rząd ogłosił tymczasowe zamknięcie granicy z Białorusią, a to właśnie przez nią Chiny transportują koleją towary do Europy.

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi przybył do Europy, by odwiedzić trzy kraje: Austrię, Słowenię oraz Polskę. To pierwsza od sześciu lat wizyta szefa chińskiej dyplomacji w Polsce. Ostatnim wydarzeniem w kontaktach polsko-chińskich na najwyższym szczeblu była wizyta w czerwcu 2024 roku prezydenta Andrzeja Dudy w Państwie Środka.

Wizyta chińskiej delegacji w Warszawie. "Trzeba w Moskwie powiedzieć: stop"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wizyta chińskiej delegacji w Warszawie. "Trzeba w Moskwie powiedzieć: stop"

Chiński minister w Polsce

Przed południem chiński minister spotkał się z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego MON w podwarszawskim Helenowie.

Radosław Sikorski i Wang Yi
Radosław Sikorski i Wang Yi
Źródło: Marcin Obara/PAP

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało po spotkaniu przed godziną 15, że "omówiono relacje gospodarcze Polski i Chin, wskazując na potrzebę ich większego zbilansowania poprzez wzrost polskiego eksportu".

Resort dodał, że rozmowy objęły także "stosunki Unii Europejskiej z Chinami po ostatnim szczycie oraz kwestie porządku międzynarodowego opartego na Karcie NZ".

Tematem spotkania była też sytuacja bezpieczeństwa w Europie Wschodniej i Azji Wschodniej oraz relacje chińsko-amerykańskie. 

"Wicepremier Radosław Sikorski zwrócił uwagę na działania Rosji w Ukrainie i na granicy z Białorusią, podkreślając rolę Chin w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego" - przekazało MSZ. 

Władze Chin deklarują neutralną postawę wobec rozpętanej przez Rosję wojny i nazywają ją "kryzysem na Ukrainie". W ciągu ostatnich trzech lat doszło do zacieśnienia współpracy między Pekinem a Moskwą w wielu dziedzinach, między innymi wojskowej.

Rzecznik MSZ Paweł Wroński przekazał na późniejszej konferencji prasowej, że rozmowa trwała od godziny 11 do 14. Dodał, że była "bardzo konkretna, szczera, przyjazna".

Porozumienie dotyczące eksportu polskiego drobiu do Chin

Mówił, że po raz kolejny Polska i Chiny wyraziły wzajemne zainteresowanie dialogiem na najwyższym szczeblu. 

Przekazał, że przy okazji tej wizyty "zostało podpisane porozumienie w kwestii regionalizacji dotyczące eksportu polskiego drobiu".

- Eksport polskiego drobiu do Chin był wstrzymany od roku 2020. Później była bardzo krótka chwila, kiedy ten eksport został odblokowany. Następnie pojawiły się kolejne ogniska ptasiej grypy i z tego względu Chiny w 2024 roku, na jesieni (...) wstrzymały import polskiego drobiu - mówił Wroński. - Mamy nadzieję, że za miesiąc ten eksport ruszy ponownie - dodał.

Rozmowa o wtargnięciu dronów do Polski

Poinformował też, że Polska i Chiny "podjęły wspólne konkluzje, w których podkreślono poparcie dla porządku międzynarodowego oparte na podstawowych zasadach prawa międzynarodowego, karcie Narodów Zjednoczonych i przypomniały, że fundamentem karty Narodów Zjednoczonych jest poszanowanie suwerenności terytorialnej".

- Te wartości powinny wyznaczać kierunek w wypracowaniu długotrwałego pokoju na Ukrainie - dodał.

Jak mówił rzecznik MSZ "zwróciliśmy uwagę naszym chińskim partnerom na destrukcyjne działania rosyjskie". - Mamy nadzieję, że działania wobec Moskwy i Mińska znajdą swoje przeciwdziałania również ze strony chińskiej - dodał.

- Rozmowa dotyczyła również wtargnięcia dronów w polską przestrzeń powietrzną. Strona chińska została o tym poinformowana. Minister zaznaczył wyraźnie, że tutaj trudno mówić o błędzie. Polskie stanowisko jest w tym przypadku jasne: była to próba sprawdzania reakcji Polski, reakcji całego NATO na podobnego typu incydenty - powiedział Wroński.

Wang Yi i Radosław Sikorski, kontynuował rzecznik MSZ, poruszyli też kwestię relacji z Białorusią i zamknięcia przejść. - Polska zwróciła uwagę Chinom, że to nie jest sytuacja korzystna dla nas. My podejmujemy decyzję, która jest również kosztowna dla Polski, jednak nasz kraj musi podjąć tę decyzję ze względu na powtarzające się prowokacje ze strony białoruskiej, toczącą się wojnę hybrydową. Trudno prowadzić swobodny handel w momencie, kiedy granica nie jest granicą bezpieczną - mówił.

Deklaracja Chin w sprawie przystąpienia Polski do grupy G20

Wroński powiedział też o deklaracji ze strony Chin, że "w momencie, kiedy padnie propozycja przystąpienia Polski do grupy G20, Chiny tę propozycję poprą". 

Grupa G20 to forum skupiające 19 państw oraz UE i Unię Afrykańską, odpowiada za około 85 procent światowego PKB, 75 procent światowego handlu i żyje w nich dwie trzecie populacji Ziemi.

Rzecznik MSZ poinformował, że Sikorski został zaproszony do odwiedzenia Chińskiej Republiki Ludowej. – Zaproszenie zostało przyjęte - podkreślił.

Parada wojskowa w Pekinie. "Ostentacyjna demonstracja potęgi militarnej"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Parada wojskowa w Pekinie. "Ostentacyjna demonstracja potęgi militarnej"

Świat
Mogą być kłopoty z transportem towarów z Chin
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mogą być kłopoty z transportem towarów z Chin

BIZNES

Po południu ma odbyć się też rozmowa Karola Nawrockiego i Wanga Yi w Pałacu Prezydenckim.

Wang Yi poprzednio gościł w Warszawie w lipcu 2019 roku, spotykając się z ówczesnym premierem Mateuszem Morawieckim. Kontakty na szczeblu szefów dyplomacji były jednak utrzymywane, między innymi w maju 2021 roku Wang spotkał się z ówczesnym szefem polskiej dyplomacji Zbigniewem Rauem w Chinach, a minister Sikorski spotkał się z Wangiem podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w lutym 2024 roku oraz przeprowadził z nim rozmowę telefoniczną 19 maja, której głównym tematem była wojna w Ukrainie.

Autorka/Autor: momo,js//akw, lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

ChinyPolskaMinisterstwo Spraw ZagranicznychRadosław SikorskiKarol NawrockiPrezydent RP
