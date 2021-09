Mariusz Kamiński spotkał się z unijną komisarz w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Unijna komisarz przed spotkaniem: ważne, abyśmy ze sobą ściśle współpracowali

Unijna komisarz do spraw wewnętrznych o czwartkowym spotkaniu poinformowała w środę na konferencji prasowej w Brukseli. - Spotykamy się na lotnisku. To będzie krótkie spotkanie. Jest ważne, abyśmy ze sobą ściśle współpracowali. Moje przesłanie jest takie, że UE powinna wspierać ochronę naszych granic zewnętrznych, a granica między Polską i Białorusią to jest granica zewnętrzna Unii Europejskiej. W zdecydowany sposób musimy postępować wobec (Alaksandra) Łukaszenki, ale musimy też pokazywać, że jest to granica europejska, a nie tylko polska. Dlatego też ważna jest przejrzystość i dlatego musimy działać zgodnie z przepisami unijnymi i wartościami europejskimi. Jestem przekonana, że minister wyrazi zgodę co do tego, jak powinniśmy współpracować w sprawie ochrony granicy - powiedziała.