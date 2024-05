Kierwiński: złożyłem dymisję na ręce premiera

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował w "Jeden na jeden" w TVN24, że złożył na ręce premiera Donalda Tuska dymisję. Pytany o swojego potencjalnego następcę, powiedział, że jeżeli to będzie obecny minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, "to jest to bardzo dobry wybór".

Premier w piątek o godzinie 9.12 ogłosi zmiany w rządzie. Zapowiedziana przez premiera rekonstrukcja rządu wiąże się z tym, że czterech obecnych ministrów wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w Polsce 9 czerwca.

Jednym z nich jest szef MSWiA Marcin Kierwiński. W "Jeden na jeden" w TVN24 powiedział, że złożył już na ręce premiera Donalda Tuska dymisję.

Zapytany, czy Tomasz Siemoniak, obecnie minister koordynator służb specjalnych już się gości w jego gabinecie, odpowiedział, że "decyzje personalne przed nami dopiero". - Natomiast jeżeli będzie to Tomasz Siemoniak, to to jest bardzo dobry wybór. Tomek Siemoniak to doświadczona osoba, pracował w tym resorcie, dziś nadzoruje służby. Był wicepremierem, ministrem obrony narodowej - mówił. Dodał, że "to doskonale przygotowany urzędnik państwowy, taki propaństwowiec bardzo duży".

Dopytywany, czy w tym przypadku nie będzie zaskoczenia, odparł: - Proszę poczekać do 9.12, do decyzji pana premiera. (...) Jeżeli te spekulacje się potwierdzą, to moim zdaniem jest to bardzo dobry wybór.

Spekuluje się, że Siemoniak zastąpi Kierwińskiego i utrzyma dotychczasowe stanowisko.

Kierwiński: to będzie dobre uzupełnienie silnej drużyny

Kierwiński pytany, czy Donald Tusk zaskoczy czymś podczas nominacji, powiedział, że "to pytanie, kto czego oczekuje". - Myślę, że będą to nominacje, które pokazują i nowe otwarcie, i wątek kontynuacji kierunku, który został zapoczątkowany w grudniu, gdy gabinet pana premiera Donalda Tuska powstawał. Myślę, że to będzie dobre uzupełnienie silnej drużyny, która tutaj w Polsce zostaje - powiedział.

Prowadząca program Agata Adamek powiedziała, że usłyszała iż w Ministerstwie Aktywów Państwowych może się pojawić ktoś ze świata biznesu. - Donald Tusk lubi zaskakiwać - stwierdził gość TVN24. Dodał, że "rzeczywiście pan premier Donald Tusk sięga nie tylko po polityków, ale także po osoby z innych dziedzin polskiego życia publicznego".

Obecny szef MAP Borys Budka będzie "jedynką" listy KO w okręgu śląskim, szef MSWiA Marcin Kierwiński otworzy listę w okręgu obejmującym Warszawę i osiem powiatów okołowarszawskich, a minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz wystartuje z pierwszego miejsca w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie. W wyborach europejskich kandyduje też jeden z ministrów wywodzących się z PSL - Krzysztof Hetman, kierujący resortem rozwoju i technologii. Otworzy listę Trzeciej Drogi w Wielkopolsce.

Autorka/Autor:js