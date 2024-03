Jak podał minister, "demonstracje początkowo przebiegały bardzo spokojnie". - Koło godziny 15 organizatorzy demonstracji (...) rozwiązali te demonstracje - przekazał. Wtedy - jak mówił - mogliśmy oglądać to, co zdarzyło się przed Sejmem.

Kierwiński o prowokatorach

- Chcę bardzo jasno - i chcę, żeby to bardzo mocno wybrzmiało - odłączyć dwie kategorie protestujących. Protestujących rolników, którzy w sposób spokojny protestowali zgodnie z prawami, które przysługują każdemu obywatelowi, ale mieliśmy też do czynienia wtedy z grupką chuliganów, prowokatorów, którzy zaatakowali policję. Co do tego nie ma chyba żadnych wątpliwości. Wszyscy widzimy, widzieliśmy te obrazki, gdy drzewce, na których zawieszone były biało-czerwone flagi, posłużyły do tego, aby wydłubywać kostkę brukową i ta kostka brukowa leciała w kierunku policjantów - komentował.