Szef MON: około 20 tysięcy żołnierzy "na straży bezpieczeństwa" w Wigilię

Szef MON złożył życzenia żołnierzom z okazji Bożego Narodzenia. Podkreślił, że pełnią oni misję zarówno w kraju, jak i poza granicami.

- To jest około 20 tysięcy żołnierzy, którzy dziś w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia stoją na straży bezpieczeństwa państwa polskiego i naszych sojuszników - powiedział Kosiniak-Kamysz podczas spotkania z żołnierzami służącymi w Centrum Logistycznym Rzeszów-Jasionka. Dodał, że "nie ma dnia, który zwalnia z tej służby".

Minister zwrócił uwagę, że w tym roku zaufanie do wojska wyraziło 94 proc. Polaków - najwięcej w historii. – Pomimo że będziecie na służbie, pomimo że będziecie odpowiadać za bezpieczeństwo w ten świąteczny czas, nie będziecie sami ani nie będziecie samotni. Myśli waszych rodzin i wielkiej rodziny wojskowej będą z wami - powiedział wicepremier, zwracając się do żołnierzy.

Szef MON: Karta Rodziny Wojskowej od przyszłego roku

Kosiniak-Kamysz, mówiąc o żołnierzach służących w POLLOGHUB w Jasionce, podkreślił, że pełnią ważną rolę, ochraniając dostawy sprzętu, który pozwala Ukrainie walczyć z Rosją. Przypomniał, że pobliski Rzeszów jest Miastem-Ratownikiem, a cały region jest "doświadczony w pomaganiu Ukraińcom".

Jak zaznaczył minister, razem z żołnierzem "w wojsku służy cała jego rodzina". – Dlatego od nowego roku będzie Karta Rodziny Wojskowej, to wsparcie i docenienie tych 800 tysięcy osób, pracowników cywilnych i żołnierzy Wojska Polskiego i ich rodzin, za to, że ich ukochani, córka, syn posłani zostali na służbę ojczyźnie – powiedział szef MON. Ta zapowiedź padła już w maju ubiegłego roku.

"Musimy mówić jednym głosem, szczególnie za granicą"

Wicepremier po podzieleniu się opłatkiem z żołnierzami POLLOGHUB spotkał się też z wojskowymi z Holandii, którzy na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce stacjonują od 10 grudnia br. Obsługują m.in. rakiety Patriot oraz systemy antydronowe.

Na briefingu po tym spotkaniu Kosiniak-Kamysz zaapelował, aby przy wigilijnym stole pamiętać o żołnierzach, którzy strzegą bezpieczeństwa Polski. Podziękował żołnierzom z Holandii i innych krajów, którzy stacjonują w naszym państwie w ramach misji NATO.

Wicepremier był pytany m.in. o to, jakie życzenia złożyłby prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. – Pokoju i spokoju życzę panu prezydentowi, jak i wszystkim naszym rodakom. Jak najlepsze życzenia, nie mam złych emocji. Życzę pokoju i spokoju Polsce i też panu prezydentowi jako pierwszemu obywatelowi – powiedział minister ON.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza nie może być dwóch strategii bezpieczeństwa Polski. – Musimy mówić jednym głosem, szczególnie za granicą - dodał.

Prezydent również spotkał się w Wigilię z żołnierzami, na granicy polsko-białoruskiej.

Dziennikarze pytali szefa MON o bezpieczeństwo i obawy Polaków przed konfliktem zbrojnym. Wicepremier zapewnił, że Polska jest bezpieczna. – Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami i musimy być razem. Jeśli potrafimy w naszych poglądach i wyborach znaleźć coś, co będzie nas łączyć, a są takie rzeczy, choćby przyszłość naszych dzieci, to będziemy bezpieczni – powiedział.

Wicepremier przestrzegał też przed uleganiem skrajnym emocjom. – Wszystkie nasze lęki i strachy nas dopadną – dodał Kosiniak-Kamysz.

