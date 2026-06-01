Polska Szef MON: zbrodnią i zdradą byłoby niewykorzystanie pieniędzy z SAFE Oprac. Justyna Sochacka |

Kosiniak-Kamysz: zbrodnią i zdradą byłoby niewykorzystanie pieniędzy z SAFE Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kierownictwo resortu obrony zorganizowało w poniedziałek konferencję podsumowującą pierwszy etap unijnego programu SAFE, który przewiduje 43,5 miliarda euro w postaci europejskich pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego.

W konferencji wzięli udział najważniejsi oficerowie Wojska Polskiego, w tym szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Podkreślił on, że kluczowe znaczenie ma tempo realizacji programu, w ramach którego zamówienia dla wojska mają być zrealizowane do 2030 roku.

Generał Kukuła mówił, że wojsko ma za zadanie uzupełnić luki, które powstały w ciągu niemal 30 lat ograniczeń środków wydawanych na wojsko oraz z powodu wielkich donacji dla Ukrainy. Jak zaznaczył, z drugiej strony wojsko musi zmierzyć się z wyzwaniem pozyskiwania nowych zdolności. - Wyzwaniem dla programowania rozwoju Sił Zbrojnych pozostają olbrzymie, ale wciąż ograniczone z punktu widzenia wspomnianych luk środki, jakie przeznaczamy na wyposażenie i zapasy amunicji - dodał.

Przekazał, że SAFE pozwoli na przyspieszenie realizacji tych zadań, zwłaszcza przez wojska lądowe i Wojska Obrony Terytorialnej. Zwrócił też uwagę na przyspieszenie potrzebnych wojsku tankowców powietrznych oraz lekkich śmigłowców szkoleniowych.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Generał Klisz: celem jest pokój oparty na sile

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Maciej Klisz podkreślił, że z jego punktu widzenia SAFE to inwestycja w bezpieczeństwo państwa, zwiększająca zdolności operacyjne wojska i możliwości odstraszania. Dodał, że to także inwestycja w wiarygodność Polski i jej zdolności na arenie międzynarodowej, w tym wobec sojuszników. - Celem jest pokój oparty na sile. W mojej ocenie SAFE jest elementem tej logiki - mówił.

Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ generał Sławomir Owczarek przedstawił część planów dotyczących rozdysponowania zamówionego sprzętu. Podał na przykład, że zamówione armatohaubice Krab trafią do jednostek 11. i 12 Dywizji, a wozy bojowe piechoty Borsuk - do brygady 16. Dywizji w województwie warmińsko-mazurskim.

Wtórował mu dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał Krzysztof Stańczyk, według którego ważnym beneficjentem programu SAFE będą żołnierze WOT. Dodał, że chodzi między innymi o zakup sprzętu osobistego, takiego jak kamizelki kuloodporne i karabiny, a także zakupy związane z Tarczą Wschód, za które będą odpowiadać wyspecjalizowane jednostki terytorialsów.

Dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni generał Karol Molenda podkreślił, że 12 umów z SAFE ma kluczowe znaczenie dla cyberbezpieczeństwa - w tym rozwoju technologii sztucznej inteligencji, kryptografii czy autonomicznej i bezpiecznej łączności dla wojska.

Generał Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia, podkreślił, że polski przemysł poprzez kilkadziesiąt finansowanych z SAFE umów zobowiązał się do realizacji dużych zobowiązań na rzecz Wojska Polskiego do 2030. Dodał, że podpisanie krajowych kontraktów nie oznacza końca pracy Agencji, która teraz zajmie się między innymi zamówieniami dokonywanymi wspólnie z innymi krajami.

Kosiniak-Kamysz: dzięki inwestycjom kolejne pokolenia będą bezpieczne

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił natomiast, że budowa potencjału militarnego państwa dzięki funduszom z SAFE jest inwestycją w bezpieczeństwo kolejnych pokoleń Polaków. - Robimy to po to, żeby nasze dzieci i wnuki nie musiały płacić swoją krwią za bezpieczeństwo Polski, bo jak dzisiaj zainwestujemy w to bezpieczeństwo, to nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia będą po prostu bezpieczne, bo nikt Polski nie zaatakuje - powiedział.

Jego zdaniem "zbrodnią" i "zdradą Polski, zdradą kolejnych pokoleń" byłoby niewykorzystanie pieniędzy z mechanizmu. - Nigdy sobie nie dajcie wmówić, że to działanie było niepotrzebne, że było na wyrost, że są inne potrzeby - mówił szef MON. Dodał, że SAFE to program "ambitnej Polski, program tak naprawdę aspiracyjny".

Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji podsumowującej pierwszy etap programu SAFE Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

- W ciągu trzech dni zawarliśmy 62 umowy na 120 miliardów złotych z polskim przemysłem zbrojeniowym. W ciągu ośmiu lat rządów PiS- u udało im się zawrzeć umowy na 97 miliardów (...) w polskim przemyśle zbrojeniowym. To jest nie do porównania - zaznaczył minister obrony narodowej. - Jesteśmy gotowi. Polski przemysł zbrojeniowy, zarówno państwowy jak i prywatny, zadeklarował w podpisywanych umowach - wszystko zostanie wykonane do roku 2030. Dlaczego to musi być rok 2030? Ponieważ nie mamy czasu do stracenia - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Zapewnił także, że jako szef MON gwarantuje spożytkowanie ewentualnych pieniędzy przekazanych przez Narodowy Bank Polski państwu na bezpieczeństwo Polski. Dodał, że zgodnie z deklaracjami szefa NBP Adama Glapińskiego, jego obowiązkiem jest natychmiastowe przekazanie wykazanego zysku Banku do budżetu państwa.

Zadeklarował też, że w drugim etapie unijnego SAFE-u rząd rusza z "ekspansją polskiego sprzętu na inne rynki". Powiedział, że polskie przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun "będą kupowane przez większość armii europejskiej", a zautomatyzowane pojazdy minowania narzutowego Baobab "będą kupowane przez naszych bałtyckich sąsiadów".

Umowy na zakupy dla polskiej armii

Wraz z końcem maja zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny. Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami.

OGLĄDAJ: TVN24