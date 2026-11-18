Polska Szef MON: służby wiedziały o rosyjskiej prowokacji i odpowiednio zareagowały

Tusk: udało się zapobiec próbom prowokacji na granicy polsko-rosyjskiej Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

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Na przełomie października i listopada 2026 roku polskie służby specjalne, policja oraz elitarne jednostki Wojska Polskiego przeprowadziły tajną operację prewencyjno-odstraszającą - poinformowała w środę "Rzeczpospolita". Zdaniem dziennika, działania te pozwoliły udaremnić planowaną przez Rosję prowokację dywersyjną przy granicy z obwodem królewieckim.

Do sprawy odniósł się po południu podczas wizyty w Jarosławiu (województwo podkarpackie) wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który potwierdził informacje "Rz".

Szef MON zaznaczył, że Rosja szybko eskaluje działania, przechodząc od naruszeń przestrzeni powietrznej, przez próby wysadzenia pociągów i podpalenia, po sabotaż wobec zakładów zbrojeniowych oraz ataki w cyberprzestrzeni. Dodał, że strona rosyjska może prowokować na granicy zarówno Polskę, jak i państwa bałtyckie.

Kosiniak-Kamysz poinformował również o planowanych krokach dotyczących zaangażowania armii w ochronę kraju. - Dzisiaj też [złożony zostanie - red.] wniosek do premiera, następnie do prezydenta o przedłużenie operacji Horyzont, współudziału wojska w zabezpieczeniu między innymi infrastruktury kolejowej - zapowiedział szef MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

Operacja Horyzont

Operacja Horyzont to działanie prowadzone przez polskie Siły Zbrojne we współpracy z innymi służbami państwowymi. Jej głównym celem jest wsparcie ochrony obiektów infrastruktury krytycznej, w tym szlaków komunikacyjnych i sieci kolejowej, przed zagrożeniami o charakterze dywersyjnym oraz sabotażowym.

Szef MON wyjaśnił, że wszystkie działania są koordynowane w ramach komitetu bezpieczeństwa pomiędzy polskimi służbami, a każda instytucja ma swój zakres odpowiedzialności. Wskazał, że za obronę granic odpowiada Straż Graniczna, za bezpieczeństwo i porządek wewnętrzny policja, a wojsko udziela im wsparcia w określonych przypadkach. Przypomniał, że takie wsparcie realizowane jest od lat na granicy polsko-białoruskiej, a także przy przejściach granicznych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że naruszenia pokoju przez Federację Rosyjską nie zawsze mają charakter otwartej inwazji, jak w przypadku Ukrainy, ale przybierają formę prowokacji.

- Dlatego te wszystkie działania, które prowadzimy, koordynujemy ze służbami specjalnymi, z informacjami wywiadowczymi naszymi, naszych sojuszników i prowadzimy przeciwdziałanie. Wiele rzeczy, wiele sabotaży udało się udaremnić - podsumował wicepremier.