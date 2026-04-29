Polska

"Rosja wspina się po drabinie eskalacyjnej". Szef MON: jest coraz wyżej

Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: Rosja na drabinie eskalacyjnej wspina się coraz wyżej
Wszystko pokazuje, że Rosja zmierza w kierunku już nie tylko prowokacji, ale dalej idącej agresji - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ocenił również, że Polska jest obecnie "w okresie pomiędzy pokojem a wojną".

W niedawnym wywiadzie dla "Financial Times" premier Donald Tusk powiedział, że "największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach (NATO)". Ostrzegł przy tym, że Rosja może zaatakować członka Sojuszu w perspektywie "raczej miesięcy niż lat".

W nawiązaniu do tej wypowiedzi szefa rządu Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy rzeczywiście są dzisiaj takie sygnały dotyczące któregoś z państw NATO. - Rosja na drabinie eskalacyjnej wspina się coraz wyżej - odparł.

- Świadczą o tym konkretne przykłady z ostatniego roku i ostatnich miesięcy. Coraz częściej naruszana przestrzeń powietrzna poszczególnych państw Sojuszu, nie tylko Polski, prowokacje nad Bałtykiem, zakłócenia [sygnału - red.] GPS, akcje sabotażu z ubiegłego roku - wymieniał szef MON.

Jak dodał, "to wszystko pokazuje, że Rosja zmierza w kierunku już nie tylko prowokacji, ale dalej idącej agresji".

Kosiniak-Kamysz: my nie jesteśmy już w stanie pokoju

Kosiniak-Kamysz był następnie dopytywany, czy on i polskie służby wiedzą, że kolejnym szczeblem tej drabiny eskalacyjnej jest atak na któreś z państw NATO oraz czy są sygnały o tym, że może się to wydarzyć. - My to mamy precyzyjnie opisane, jak to może postępować i niestety postępuje to w tym kierunku, że agresywna polityka Rosji, prowokacje i przekraczanie kolejnych granic będzie następować - odpowiedział.

- Nie wiem, czy dzisiaj jest w ogóle na wschodniej flance NATO jakiekolwiek państwo, które by mogło powiedzieć, że jest w stanie pokoju. My nie jesteśmy już w stanie pokoju, nie jesteśmy w stanie wojny również. Jesteśmy w okresie pomiędzy pokojem a wojną - mówił minister.

Podkreślił, że zagrożenie jest realne i nie możemy o nim zapomnieć. - My się trochę przyzwyczailiśmy do tego, że wojna jest w Ukrainie, a Rosja nas prowokuje. Nie możemy odwrócić uwagi Ameryki i Zachodu od Ukrainy, od wschodniej flanki - podkreślał Kosiniak-Kamysz.

Kamila Grenczyn
